El triste final de la historia de los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia

Un poco de historia

Pablo Escobar fue acribillado mientras huía por los techos de Medellín, dejando atrás una historia sangrienta yEl capo narco tenía 44 años de edad. Murió el 2 de diciembre de 1993.Desde entonces, los hipopótamos proliferaron con entusiasmo hasta convertirse en una plaga. El gobierno colombiano intentó preservarlos pero la situación con estos enormes animales, que se multiplican como conejos sin depredador alguno que los persiga,Y llegó la hora de poner remedio al problema, para algunos de la peor manera:Aunque no a todos.Colombiadescendientes de la primera manada propiedad del narcotraficante.La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, dijo queotros serían trasladados al extranjero yLos expertos llevan años intentando controlar el número de hipopótamos.Escobar importó los animales para su zoológico privado en Hacienda Nápoles. Pero los dejaron vagar después de que él muriera.El capo narco introdujo la especie en Colombia con la adquisición de 4 animales. Era 1981 cuando los importó de un zoológico de Estados Unidos. Eran tres hipopótamos hembras y un macho para que formasen parte deuna finca de 3.000 hectáreas cerca del Magdalena,Cuando murió Escobar los animales fueron a parar en su mayoría a zoológicos colombianos, pero, por la dificultad de trasladarlos ylos hipopótamos se quedaron donde los dejó su "patrón".En 2020,Y las estadísticas indicaban que en 30 años los descendientes de los hipopótamos de Escobar se contarían por miles en Colombia, si no se tomaban medidas, y quizás la simpatía y la curiosidad que despertaban estos animales "fuera de lugar" se transformaría en lo contrario.Con casi 200 animales aquí y allá a sus anchas, Colombia rechazó esperar los resultados en 30 años. Y decidió tomar medidas de manera anticipada.Los esfuerzosya que la falta de depredadores y la fértil y pantanosaproporcionaron las condiciones perfectas para que el animal africano nativo prosperara.Su destino quedó sellado cuandoel año pasado, lo que abrió la puerta a un sacrificio."Estamos trabajando en el protocolo para la exportación de los animales", dijo Muhamad a los medios locales."No vamos a exportar ni un solo animal si no hay autorización de la autoridad ambiental del otro país".Dijo que el ministerio estaba creando un protocolo para la eutanasiaLos expertos colombianos han advertido durante mucho tiempo que la reproducción descontrolada de los hipopótamos representay la vida silvestre nativa. El último atropello póstumo del legendario Pablo Escobar.