Hubo rechazo mayoritario al bloqueo a Cuba en la Asamblea General de la ONU

La resolución presentada por Cuba para pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos fue aprobada este jueves por la Asamblea General con 187 votos a favor.El texto recibió dos votos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado miembro se abstuvo (Ucrania).La resolución reconoce al bloqueo como el elemento central de la política de Estados Unidos hacia Cuba por más de seis décadas.Sus efectos no han cesado ni un solo día y son conocidos por el 80% de la población cubana, que solo conoce un país con bloqueo.Al intervenir en el plenario del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció las violaciones contra el derecho a la vida, la educación, el progreso y el bienestar de los cubanos provocadas por el bloqueo de Estados Unidos.“Las familias en el país lo sienten en el desabastecimiento, los precios excesivos y los salarios devaluados”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, y recordó los esfuerzos del Gobierno de La Habana para garantizar la canasta básica a la población a pesar de las trabas impuestas.“Solo con un tercio del costo de las afectaciones del bloqueo de marzo de 2022 a febrero de 2023 se habrían podido cubrir los gastos por ese concepto”, aseveró.Al mismo tiempo, destacó que sectores como el agrícola o el de energía enfrentan serios obstáculos para adquirir piezas de repuesto o maquinarias.Bajo estrictas licencias, algunos productos agrícolas en Estados Unidos viajan a la isla sujetos a leyes draconianas y discriminatorias que violan los reglamentos del comercio internacional, recordó. “Estos productos –agregó– llegan en buques norteamericanos que tienen que regresar vacíos a causa del propio bloqueo”.Rodríguez Parrilla señaló el recrudecimiento de las políticas de hostigamiento durante los años más duros de la pandemia, cuando se promovió la exención de sanciones por cuestiones humanitarias en algunos casos.“¿Por qué se excluyó a Cuba de ese alivio temporal?”, cuestionó Rodríguez Parrilla en rechazo al empleo de la pandemia como aliada de Washington en su política hacia Cuba.“Es doloroso el impacto en la calidad de vida y los servicios que se brindan a la población”, enfatizó.Afirmó que “miente el Gobierno de Estados Unidos al afirmar que el bloqueo no impide el acceso a medicamentos y equipos médicos”, y recordó que esto fue exactamente lo que ocurrió durante la pandemia de covid-19.El ministro de Exteriores destacó los efectos recrudecidos del bloqueo sobre las exportaciones cubanas y la permanente persecución de Estados Unidos a las operaciones bancario-financieras del país.Mencionó, además, los elevados costos por reubicación geográfica del comercio, las afectaciones a la producción y los servicios que se prestan a la población y los obstáculos que enfrenta Cuba para acceder a tecnologías de avanzada.Recalcó que el Gobierno de EE.UU. no ha cesado en sus propósitos de provocar el colapso económico de Cuba y que su política busca deliberadamente infligir perjuicios a la población cubana y crear inestabilidad en el país.“No existe una sola política de Cuba dirigida a amenazar la seguridad nacional de EE.UU., ni que interfiera en sus asuntos internos o afecte el bienestar de sus ciudadanos”, subrayó Rodríguez Parrilla.Se refirió también a la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual intensifica los efectos del bloqueo. “No hay un solo argumento válido ni razonable para la permanencia de Cuba en esa lista espuria”, recalcó.“El mantenimiento de la deshonesta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, la posibilidad de tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas presentadas al amparo del título III de la Ley Helms-Burton, la persecución minuciosa a las transacciones financieras cubanas y los consiguientes obstáculos para el suministro de combustibles al país, así como la vigencia de listados unilaterales que impiden transacciones financieras con entidades cubanas, fueron las disposiciones de mayor severidad aplicadas contra Cuba en el periodo reflejado en el informe que se presenta y somete a votación en esta Asamblea”, dijo el canciller Rodríguez Parrilla.Encaminado a desestabilizar al país, “el bloqueo es un acto de guerra económica en tiempos de paz, dirigido a anular la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional”, denunció.“No es legal ni ético que el Gobierno de una potencia someta por décadas a una nación pequeña a una guerra económica incesante en aras de imponerle un sistema político ajeno y volver a apropiarse de sus recursos. Es inaceptable privar a un pueblo entero del derecho a la libre determinación, al desarrollo y al progreso humano”, agregó.El canciller reconoció que no todos los problemas de la isla son por el bloqueo, pero indicó que es la causa principal del sufrimiento.“Claro que el bloqueo no es responsable de todos los problemas que enfrenta hoy nuestro país, como ha dicho el presidente Miguel Díaz- Canel. Pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones y carencias y sufrimientos de las familias cubanas.“Mentiría quien niegue el bloqueo como una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo nuestro pueblo y como el mayor obstáculo a nuestro desarrollo”, sostuvo.Al solicitar el voto en favor de la resolución que solicita acabar con el bloqueo, afirmó: “Mejor sin bloqueo. Bloqueo genocida. Dejen a Cuba vivir sin bloqueo”.El bloqueo comenzó en 1960 y se fue endureciendo en diferentes momentos históricos, alcanzando a terceros países a partir de 1992, precisamente el año en que la Asamblea General emitió su primera petición a Estados Unidos para que acabe con él.Año tras año desde 1992, el máximo órgano de deliberación de las Naciones Unidas ha solicitado a Estados Unidos que levante las sanciones a la isla caribeña sin éxito hasta la fecha.El máximo responsable de la ONU en la isla, Francisco Pichón, comentó recientemente en un foro sobre el bloqueo: “Compartimos el criterio de que el bloqueo, las restricciones unilaterales externas, la exclusión de Cuba de mecanismos e instrumentos financieros internacionales, son un gran obstáculo para su desarrollo sostenible”.