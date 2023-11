“Toda guerra es una derrota”, aseguró el Papa tras nuevos ataques en Gaza

. Con esa sabia solución, dos Estados. Los acuerdos de Oslo, dos Estados bien definidos y Jerusalén con un estatuto especial”, dijo el Papa en una entrevista con la emisora italiana RAI.”, lamentó al analizar el conflicto en Medio Oriente desatado tras los ataques del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre.Al ser consultado sobre su comunicación con los religiosos que quedaron dentro de Gaza una vez iniciados los ataques de Israel, Francisco sostuvo que los llama “todos los días”: “Los llamo todos los días y también hay una monja argentina allí y el párroco estaba en Belén cuando pasó todo esto y no pudo regresar porque había ido a Belén a comprar medicinas. Ahora está en Jerusalén, pero no puede entrar”.“En esta pequeña parroquia viven 563 personas. Lo llamé antes de venir y todos los días trato de acompañarlos. Por el momento, gracias a Dios, las fuerzas israelíes respetan esa parroquia”, agregó.Frente a la violencia en Medio Oriente y a otros conflictos abiertos en el mundo, el Sumo Pontífice sostuvo que una escalada de la violencia “sería el fin de muchas cosas y de muchas vidas”. “Creo que la sabiduría humana detiene estas cosas”, se esperanzó.Las declaraciones del Papa a la cadena italiana se dan horas después de que en el Ángelus de este miércoles pidiera rezar “por los pueblos que sufren las guerras de hoy”.“No olvidamos la martirizada Ucrania, no olvidamos Palestina, no olvidamos Israel”, agregó luego el Papa en referencia a la nación invadida por Rusia desde febrero de 2022 y a los territorios en disputa en Medio Oriente.“No olvidamos tantas otras regiones en las que la guerra es aún demasiado fuerte”, animó por último en un nuevo mensaje a favor de la paz.Este miércoles el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, conversó con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, a quien le pidió que los trabajadores de la organización visiten “de inmediato” a los rehenes cautivos por los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza.“Le dije que si la Cruz Roja no visita a los rehenes retenidos por la organización terrorista Hamas, no tiene razón de existir”, manifestó Cohen, que insta al organismo a brindar “los tratamientos necesarios” a las personas cautivas por la milicia palestina.El ministro de Exteriores israelí pidió a la organización que actúe “con decisión” y ponga todos los medios posibles para “cuidar de la seguridad y la salud de los rehenes”, entre los que se encuentran “mujeres, niños y supervivientes del Holocausto” a quienes Hamas “secuestró brutalmente” y en contra de las normas internacionales.En tanto, un total de 53 camiones cargados con alimentos y suministros médicos ingresó este miércoles a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, que une el enclave palestino con Egipto, siendo así el mayor convoy que accede en una jornada tras pasar la inspección de las autoridades israelíes.Los camiones entraron en dos tandas, una de 20 unidades a primera hora de la mañana y otra de 23 a media tarde, después de pasar por el correspondiente control israelí para comprobar el cargamento de cada uno de los vehículos que llevaban horas esperando en el lado egipcio de la frontera de Rafah.Esta es la mayor entrada de camiones con ayuda humanitaria hacia el enclave humanitario desde que Israel dio luz verde para su acceso hace once días; después de que ayer entraran otros 39 camiones con medicinas, alimentos y mantas.La ayuda llevada al enclave desde Egipto en los últimos días no ha incluido combustible, elemento vetado por el Estado judío por temor a que llegue a manos de Hamas, si bien es extremadamente necesario para que sigan funcionando los hospitales, las panaderías y las plantas potabilizadoras de agua.El grupo terrorista palestino lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel, dejando cerca de 1.400 muertos y tomando como rehenes a más de 200 personas. La milicia palestina ha liberado ya a cuatro personas y ha llegado a publicar un vídeo en el que tres mujeres cautivas instan a las autoridades israelíes a facilitar un intercambio de prisioneros.