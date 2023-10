Facebook e Instagram lanzaron sus versiones pagas en Europa

La compañía tecnológica Meta anunció que, a partir de noviembre, Facebook e Instagram incorporarán un sistema de suscripción paga y sin publicidad para todos los usuarios de Europa.



La firma hizo el anuncio a través de un comunicado en el que precisó que la oferta estará disponible para usuarios de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE, que añade a Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Suiza. También remarcó que los servicios seguirán disponibles gratuitamente con publicidad para quienes no quieran pagar.



El costo de la suscripción para usar Facebook o Instagram sin publicidad será de 9,99 euros mensuales (10,59 dólares) para uso en la web, y de 12,99 euros (13,77 dólares) en teléfonos celulares, según consignó AFP.



Según explicaron desde Meta, la versión de suscripción para estas plataformas se lanzó para "cumplir con una regulación europea en evolución". En ese sentido, indicaron que la información de aquellos usuarios que mantengan activa su suscripción "no será utilizada para publicidad". Las regulaciones sobre publicidad y el foco sobre Meta

Las autoridades de la UE comenzaron a implementar regulaciones que afectan el modelo de monetización de las redes sociales de Meta, que muestran publicidad personalizada para cada usuario a partir de la recopilación y el análisis de la información personal de quienes usan estas plataformas.



"La opción para que las personas compren una suscripción sin publicidad equilibra los requisitos de los reguladores europeos, al tiempo que ofrece a los usuarios opciones y permite a Meta continuar sirviendo a todas las personas en la UE, el EEE y Suiza", señaló la empresa a través del documento.



Asimismo, apuntó que los usuarios podrán "seguir usando los servicios personalizados gratuitamente mediante publicidad, o suscribir para no ver más los anuncios", y que si un usuario decide no pagar la suscripción y mantener el formato gratuito la "experiencia seguirá siendo la misma".



"La suscripción sin anuncios estará disponible para personas mayores de 18 años, y continuamos explorando cómo brindarles a los adolescentes una experiencia publicitaria útil y responsable", señaló Meta.



La UE adoptó dos leyes para regular la operación de las plataformas en el espacio europeo: una sobre Servicios Digitales (LSD) y otra sobre Mercados Digitales (LMD), ambas normativas definen un rígido cuadro de operaciones a las plataformas digitales, con especial énfasis en la protección de la privacidad de los usuarios.



Para ello, el bloque de naciones posee además una guía específica, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de 2016, que vale también para el EEE.



En mayo, Irlanda aplicó una multa de nada menos que 1.200 millones de euros a Meta por violar precisamente las normas del RGPD por el tratamiento de datos de usuarios europeos de Facebook.



Noruega, que no forma parte de la UE pero sí del EEE, amenazó en julio con aplicar a Meta una multa diaria de 100.000 dólares por el uso de información personal en la definición de publicidad.



La mención de productos para adolescentes en el comunicado de Meta también es objeto de atención, ya que la LSD prohíbe la publicidad especialmente diseñada a usuarios con edades de entre 13 y 17 años.