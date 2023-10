Se alcanzaría el incremento de 1,5°C de calentamiento global antes de 2030

Investigadores del Imperial College de Londres aseguran que, si no se reducen rápidamente las emisiones de dióxido de carbono, el mundo tiene un 50 por ciento de posibilidades de alcanzar el incremento de 1,5 grados centígrados antes de 2030, según un artículo publicado hoy en la revista especializada "Nature Climate Change".El “presupuesto de carbono” es una estimación de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que pueden emitirse manteniendo el calentamiento global por debajo de ciertos límites de temperatura, cifra que, según el Acuerdo de París, establece que la temperatura global debe mantenerse “por debajo de 2 ºC por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC”.La estimación se utiliza habitualmente para evaluar el progreso mundial hacia estos objetivos; sin embargo, este nuevo estudio calcula que, “para un 50% de posibilidades de limitar el calentamiento a 1,5 °C, quedan menos de 250 gigatoneladas de dióxido de carbono en el presupuesto mundial de carbono”.Los investigadores advirtieron que, “si las emisiones de dióxido de carbono se mantienen en los niveles de 2022 (unos 40.000 millones de gigatoneladas anuales), el presupuesto de carbono se agotará en torno a 2029, con lo que el mundo se verá abocado a un calentamiento de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales”, según consignó hoy un despacho de la agencia DPA.El hallazgo significa que el presupuesto “es menor de lo calculado anteriormente” y que se redujo aproximadamente a la mitad desde 2020 “debido al continuo aumento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, causadas principalmente por la quema de combustibles fósiles, así como a una estimación mejorada del efecto refrigerante de los aerosoles, que están disminuyendo en todo el mundo debido a las medidas para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones.Según Robin Lamboll, investigador del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres y autor principal del estudio, estos resultados "confirman lo que ya sabemos: no estamos haciendo lo suficiente para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 ºC", y que "el presupuesto restante es ahora tan pequeño que pequeños cambios en nuestra comprensión del mundo pueden dar lugar a grandes cambios proporcionales en el presupuesto".Joeri Rogelj, director de Investigación del Instituto Grantham y Catedrático de Ciencia y Política del Clima del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres, aseguró que "esta actualización del presupuesto de carbono es esperada y plenamente coherente con el último Informe de la ONU sobre el Clima"."Ese informe de 2021 ya destacaba que había una posibilidad entre tres de que el presupuesto de carbono restante para 1,5 ºC fuera tan pequeño como el que ahora señala nuestro estudio. Esto demuestra la importancia de no fijarse simplemente en las estimaciones centrales, sino también tener en cuenta la incertidumbre que las rodea", agregó.La nueva investigación utilizó un conjunto de datos actualizado y una modelización climática mejorada en comparación con otras estimaciones recientes, publicadas en junio, caracterizando estas incertidumbres y aumentando la confianza en torno a las estimaciones del presupuesto de carbono restante.