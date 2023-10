Hamas expresó el deseo de intercambiar presos y rehenes con Israel

Sociedad Llegó al país el cuarto vuelo con 247 argentinos repatriados de Israel

En un discurso televisado, Abu Obeida dijo que ha habido contactos para un intercambio de prisioneros con las autoridades de Israel y que “hubo la oportunidad de lograr un acuerdo, pero el enemigo lo bloqueó”.”, agregó.Las Fuerzas de Defensa de Israel lograron fijar una cabeza de playa -término militar que describe el envío de un grupo a establecer una fuerte posición en una zona enemiga para que sirva de puerta de entrada del resto- en el norte de Gaza, pese a la resistencia constante de Hamas que utiliza granadas antitanques, drones y cañones.La cabeza de playa fue impuesta después de un largo combate protagonizado por la infantería israelí y los constantes bombardeos sistemáticos de la fuerza aérea.Desde el puesto de cobertura de la guerra que ocupa Infobae, a 1.500 metros de Gaza, se escucha el martilleo constante de la metralla y el ruido de los cohetes al caer sobre la Franja que aún controla la organización terrorista.El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, afirmó que la guerra contra Hamas “entró en una nueva fase”, después de una noche de intensos bombardeos y de una incursión terrestre del ejército israelí en la Franja de Gaza.“Ayer, la tierra tembló en Gaza”, afirmó. Y agregó: “Atacamos por encima y por debajo de la tierra, atacamos a agentes terroristas de todos los rangos, en todos los lugares. Las órdenes a las fuerzas son claras: la operación continuará hasta una nueva orden”.El Portavoz de las FDI, Contralmirante Daniel Hagari, agregó: “Estamos trabajando para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado y que nos han sido definidos: desmantelar Hamas, establecer la seguridad a lo largo de la frontera y el esfuerzo nacional para devolver a los rehenes. Estos objetivos guían nuestro juicio, las evaluaciones de la situación, el progreso operativo y la toma de decisiones”.Los enfrentamientos entre las FDI y Hamas arrecieron cerca de la medianoche (hora local) y tuvieron como escenario las ciudades de Bein Hamoun y Al Bureij, ubicadas en el centro de la Franja. Las tropas israelíes avanzaron con tanques y soldados, en tanto que los terroristas replicaron con granadas antitanques, fuego de artillería y olas sucesivas de drones. Las fuerzas israelíes verifican que no haya rehenes y hunden los pasadizos subterráneos de Hamas. Una fuente del Gabinete de guerra confirmó a Infobae que ya alcanzaron cerca de 180 túneles.En Gaza se cortaron las comunicaciones y no funciona internet. Israel no reportó soldados muertos ni heridos, y en el gabinete de guerra aseguraron a Infobae que “la ofensiva será por etapas” tratando de consolidar el “terreno ganado” y evitando que “el combate urbano sea una trampa” para las Fuerzas de Defensa de Israel. (