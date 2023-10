Masacre: encontraron muerto al autor de los tiroteos masivos en EE.UU

La gobernadora de Maine, Janet Mills, confirmó que Robert Card, el sospechoso de perpetrar dos tiroteos masivos el miércoles en la localidad estadounidense de Lewiston, fue encontrado muerto con una aparente herida de bala autoinfligida en la cabeza.



“Como mucha gente, esta noche suspiro de alivio al saber que Robert Card ya no es una amenaza para nadie. Ahora es el momento de sanar", expresó la gobernadora de Maine, Janet Mills, al confirmar la noticia en la noche del viernes en una conferencia de prensa.



Por su parte, el sheriff del condado de Androscoggin confirmó en Facebook que Card fue hallado sin vida. "El sospechoso de los tiroteos del miércoles por la noche ha sido localizado y ha fallecido", escribió el sherrif.



Card, reservista del Ejército de Estados Unidos, fue hallado en el bosque cerca de Lisbon, que está a unos 12 kilómetros de Lewiston, aseguraron fuentes de la investigación citadas por la cadena de noticias CNN.



Una fuente policial detalló que el cuerpo del sospechoso se encontró cerca del centro de reciclaje del cual lo habían despedido recientemente.



En la conferencia de prensa, el comisionado de Seguridad Pública de Maine, Mike Sauschuck, dijo que el cuerpo de Card fue localizado alrededor de las 19:45 (las 20.45 de la Argentina), a lo largo del río en Lisbon Falls.



Desde los tiroteos masivos, que cobraron la vida de 18 personas y dejaron heridas a otras 13, la Policía desplegó una gran búsqueda para encontrar a Card.



Las autoridades emitieron órdenes de refugio en varios lugares de Maine, mientras las escuelas y negocios cerraron sus puertas. El ataque fue el más letal en Estados Unidos desde una masacre ocurrida el año pasado en una escuela en Uvalde, Texas.



Horas antes, las autoridades encontraron una nota de Card que indicaba que no esperaba estar vivo cuando se encontrara el escrito, de alguna manera el equivalente a una nota de suicidio, explicó un funcionario.



La nota esencialmente brindaba información e instrucciones a otros sobre dónde se podían encontrar sus cosas y cómo deshacerse de ellas, sugiriendo en última instancia que cuando se encontrara o se leyera, Card ya no estaría vivo.



Los investigadores registraron el jueves el auto de Card y recuperaron un rifle AR15 calibre .308. Otro funcionario dijo que el arma es similar en descripción y calibre a la utilizada en el ataque.



Las autoridades creen que el arma que Card utilizó para perpetrar los tiroteos se compró legalmente pocos días antes de que él fuera internado y se le ordenara someterse a una evaluación psiquiátrica, según múltiples fuentes policiales.



A mediados de julio, la Policía estatal de Nueva York fue llamada a Camp Smith en Cortlandt, Nueva York, la base militar donde sirvió Card, porque estaba actuando "de manera beligerante y posiblemente en estado de ebriedad", según una fuente con conocimiento del caso.



Tres fuentes policiales confirmaron que la policía estatal llevó a Card a un hospital cercano, donde fue tratado por sospecha de intoxicación y dado de alta al día siguiente.



Cuando se le pidió información sobre el incidente, un vocero de la Policía Estatal de Nueva York se negó a responder argumentando que se trata de una investigación todavía abierta.



Una fuente del FBI, sin embargo, reveló que el Ejército le concedió a Card una "remisión" para buscar tratamiento después de que él le dijera al personal en Camp Smith que había estado "escuchando voces" y había pensado en "herir a otros soldados".



A su vez, un vocero de la Guardia Nacional confirmó a CNN que Card fue transportado al cercano Hospital Comunitario del Ejército Keller en la Academia Militar de Estados Unidos para una “evaluación médica”, luego de que funcionarios de la Reserva del Ejército denunciaran a Card por “comportarse erráticamente”.



Los incidentes de Card con la Policía Estatal de Nueva York y sus superiores de la Guardia Nacional ocurrieron apenas 10 días después de que el hombre comprara el rifle de alto poder en una tienda de armas de Maine, según fuentes policiales.



El rifle era un Ruger SFAR con recámara para munición .308 de alta potencia, agregaron las fuentes. La bala .308 es la preferida por los francotiradores militares que disparan a largas distancias y de quienes practican caza mayor. Es más grande y más potente que la munición normal que llevan los rifles de los soldados y los equipos SWAT.



Las fuentes dicen que el arma encontrada dentro del Subaru Outback blanco 2013 de Card parece ser la misma que utilizó en los tiroteos masivos, aunque no se ha confirmado una coincidencia balística.



El arma será procesada por el FBI en busca de huellas dactilares y ADN y luego se someterá a pruebas de laboratorio para determinar si las balas y los casquillos encontrados en la escena coinciden.



Un equipo del FBI está revisando la huella dejada por el sospechoso en las redes sociales con el fin de identificar un posible motivo, planes adicionales de ataque y cualquier asociado que pueda ser testigo en la investigación, dijo otra fuente de las fuerzas del orden federales.



Las matanzas en Lewiston



Dieciocho personas murieron en el ataque, 15 de manera inmediata y tres malheridos en el hospital.



El país está pagando un precio muy alto por la proliferación de armas de fuego en su territorio y la facilidad con la que los ciudadanos tienen acceso a ellas.



Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, según la organización no gubernamental Archivo de Violencia por Armas.