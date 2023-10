El Papa Francisco cerró el Encuentro Mundial de jóvenes de San Pablo

El Papa Francisco celebró el cierre del VI Encuentro Mundial de Jóvenes, realizado en la ciudad brasileña de San Pablo y afirmó, a través de un video enviado desde el Vaticano, que ese evento es una instancia de “trabajo, reflexión y testimonio para el mundo".“Este encuentro mundial de jóvenes es un trabajo de reflexión y testimonio, con tres palabras clave como ´movimiento, gratuidad y encuentro´. El encuentro, para ser humano, tiene que ser gratuito. Y para que haya encuentro, tiene que haber movimiento”, dijo el Papa en su mensaje, al concluir el evento internacional en San Pablo.Francisco se expresó a través de un mensaje grabado, que fue transmitido en el cierre del encuentro organizado por la Pontificia Fundación Scholas Occurrentes, World ORT y la Fundación Leo Werthein, que este año coincidió con el V Congreso Escuela Plus, en la sede paulista del Club Hebraica."Más de 100 jóvenes de ochenta ciudades de 25 países se reunieron durante cuatro días en el Estado de San Pablo para celebrar la convivencia, el diálogo intercultural y la diversidad, con miras a contribuir a la construcción de un mundo más justo y unido", indicaron los organizadores a través de un comunicado.El encuentro "es una instancia para que los chicos de distintas partes del mundo, al volver a sus comunidades, tengan la voluntad y la misión de replicar los aprendizajes de tolerancia y paz que han experimentado a través del diálogo con sus pares", añadieron.Hace casi una década José María del Corral, teólogo, pedagogo, fundador y actual director mundial de Scholas Occurrentes, y la Fundación Leo Werthein, institución comprometida con la educación y la cultura, unieron voluntades en favor de la ampliación de estos encuentros con la convicción de que la educación es la llave para un mundo más justo y en paz.Del Corral, tras recorrer el escenario en el que estaban los jóvenes con las banderas de sus países, enfatizó: “esta semana, estos jóvenes se dieron cuenta que no hay que esconder las diferencias, no más, somos lo que somos y estemos orgullosos de ser lo que somos. Y está claro que si queremos un mundo global, como dice el papa Francisco, ese mundo se compone de muchas identidades".Este evento fue declarado de interés público por el prefecto de Jaguriúna, Gustavo Bernardes Reis, como una oportunidad para acercar a los jóvenes a una experiencia transformadora que valora la diversidad, la unidad y lo colectivo tras invitarlos a desarrollar actividades en su comunidad, agregó el comunicado.A su vez, en paralelo y en el mismo lugar se desarrolló el V Congreso Escuela Plus, en el que coincidieron docentes, expertos en educación y autoridades de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia.La jornada de cierre concluyó con la plantación del tradicional olivo de la paz y el compromiso de realización de un próximo encuentro el año entrante.