Llegaron a Gaza los primeros camiones con insumos: "Es una gota en el océano"

El paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, se abrió en la mañana de este sábado por primera vez desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás.No está claro por cuánto tiempo permanecerá abierto este paso, que es la única puerta de Gaza que no está controlada directamente por Israel.El gobierno israelí mantiene un, mientras continúa con su campaña de bombardeos en respuesta al ataque del grupo islamista Hamás contra su territorio, que dejóLas autoridades palestinas estiman queen tan solo dos semanas de ofensiva israelí y organismos internacionales alertan de que la situación de la población es crítica.La población de la Franja normalmente sobrevive con ayuda humanitaria internacional, a través de la entrada de al menos un centenar de camiones al día, por lo queRushdi Abu Alouf, reportero de laen Gaza, presenció la entrada de camiones de ayuda desde Egipto.Según pudo ver, entraron 20 vehículos cargados conEl reportero explicó que la ayuda se está transfiriendo de los 20 camiones grandes que estaban en el lado egipcio a camiones palestinos más pequeños para ser distribuidos por la Franja de Gaza.La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que está trabajando con Egipto y la Media Luna Roja Palestina para garantizar que los suministros médicos lleguen a los hospitales del territorio.Entre los insumos que hay en los vehículos, la OMS dijo que hay:-Medicamentos y suministros para traumatología para 1.200 personas.-Bolsas traumatológicas portátiles para la estabilización in situ de hasta 235 heridos.-Medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas para 1.500 personas y medicamentos básicos esenciales y suministros sanitarios para 300.000 personas durante tres meses."Estos suministros son un salvavidas para las personas gravemente heridas o que luchan contra enfermedades crónicas, que han soportado dos angustiosas semanas de acceso limitado a la atención y una grave escasez de medicamentos y suministros médicos", declaró la OMS.Desde que estallara el reciente conflicto, organismos internacionales y en defensa de los derechos humanos reclamaron aliviar la situación crítica de la población civil de la Franja, que normalmente subsiste con asistencia internacional, con el paso de al menos 100 camiones al día de ayuda humanitaria, informó el servicio árabe de laEl bloqueo ha supuesto que esa ayuda se frenara en seco, llevando a una grave carencia de insumos básicos como agua para los más de dos millones de personas que viven en el territorio.Eso se suma a losde cientos de miles de personas hacia el sur, donde Israel pidió a la población desplazarse ante su potencial ofensiva terrestre.De ahí que, desde la Agencia de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente de la ONU indicaran este sábado que este convoy de 20 camiones es una "gota en el océano".Juliette Touma, vocera de esta agencia de la ONU, insistió en que es necesario que haya un flujo sostenible de ayuda humanitaria."Lo que los civiles en Gaza realmente necesitan es un acceso humanitario sostenible y continuo... incluyendo y especialmente combustible para las estaciones de agua", dijo al programa Today de Radio 4 de la BBC.Touma explicó que el combustible es esencial para hacer funcionar las bombas de agua."El agua se está acabando en Gaza", afirmó. "En algunos lugares se ha agotado por completo".A dos semanas desde que estalló la guerra, la situación humanitaria en Gaza ha alcanzado, según la ONU, "un nivel catastrófico".En un comunicado este sábado, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, mostró su confianza en que el de este sábado será el primer convoy "de un esfuerzo para proporcionar suministros esenciales de forma permanente”, de forma segura y sin obstáculos.La comunidad internacional no puede seguir decepcionándolos", urgió.Los funcionarios palestinos dicen que 4.137 personas han muerto en Gaza en este tiempo.Vale la pena señalar que esta cifra de muertos incluye 471 personas que, según el Ministerio de Salud de Gaza, fueron asesinadas el martes en un ataque al hospital árabe Al-Ahli.Esa cifra fue disputada por Israel, que asegura que fueron "varias decenas".Israel acusa de la autoría de la explosión a milicias palestinas y las autoridades de la Franja, gobernada por Hamás, lo atribuyen a un ataque israelí.consultó a expertos para determinar si las pruebas disponibles, incluido el tamaño de la explosión y los sonidos escuchados previamente, podrían usarse para determinar su causa y origen.Hasta ahora los hallazgos no son concluyentes.