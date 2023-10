Pagan millonaria cifra por la reproducción de la carta de Colón a los reyes

Un manuscrito de 1493 que reproduce la carta que Cristóbal Colón envió a los reyes Fernando e Isabel de España, en la que anuncia el "descubrimiento" del continente americano, y que representa la edición más antigua que se puede obtener de esa misiva, se vendió por casi 4 millones de dólares en una subasta en Nueva York y superó ampliamente la base estimada, informó la casa Christie's.



La venta se dio en el marco de la subasta de "Libros y Manuscritos" de la casa Christie's y tuvo como lote estrella a la "Epístola de Insulis Nuper Inventis", la primera edición disponible de la carta de Colón a los reyes Fernando e Isabel anunciando su "descubrimiento", valuada inicialmente en un millón de dólares, y por la que se terminaron pagando 3.922.000 dólares, "el 392 por ciento de su estimación mínima", detalló el comunicado.



"Subastar uno de los documentos más importantes de la historia y establecer un récord mundial de casi 4 millones de dólares es un momento definitorio. Ha sido gratificante ver la pasión de los coleccionistas por estos documentos históricos. Y estamos encantados de ver la diversidad de coleccionistas que participaron en esta venta, una señal del futuro saludable de nuestra categoría", declaró la directora internacional de Libros y manuscritos de Christie's, Margaret Ford.



En una subasta en la que anoche participaron postores y compradores de 30 países diferentes de todos los rincones del mundo, incluidos Asia, Medio Oriente, América del Norte y del Sur, así como de toda Europa –tal como detalló la casa rematadora–, el lote principal estuvo representado por la edición más antigua que se puede obtener de la jactanciosa carta de Cristóbal Colón, un documento que tiene cinco siglos y en el que anuncia el "descubrimiento" del continente americano.



Se trata de una rara traducción latina de esta carta, impresa en 1493 en una precaria imprenta para poder transmitir rápidamente las noticias de los "descubrimientos" de Colón a la élite europea.



"Navegué a las Indias con la flota que me dieron los ilustres Reyes, nuestros soberanos, donde descubrí gran número de islas, habitadas por innumerables gentes", escribió el marino italiano. "De todas he tomado posesión para sus Altezas".



La misiva –que ha estado en una colección privada suiza durante casi un siglo– elogia la riqueza natural de las islas y su autor describe a los nativos que encontró allí como "extraordinariamente tímidos" además de "tan poco suspicaces y tan generosos" que son "como tontos".



Conocido como un intrépido navegante, Colón convenció a los monarcas españoles de que le proporcionaran una flota de barcos para que pudiera navegar hacia el Oeste y encontrar una nueva ruta marítima hacia Asia, que impidiera a Portugal tener el monopolio del comercio de especias. En cuanto tocó tierra, afirmó estar en el lejano oriente pero en realidad, había llegado a las Antillas para pasar luego a Cuba, Haití y Santo Domingo.



Un total de 7.313.198 dólares se recaudaron en el marco de la subasta de documentos antiguos, en la que "uno de cada cinco postores y compradores era nuevo en la categoría de Libros y manuscritos de Christie's, y donde casi el 10 por ciento de los postores y compradores eran millennials", informaron.



Otros lotes destacados fueron la primera edición de "La riqueza de las naciones" (1776) del escocés Adam Smith, libro con el que sentó las bases de la economía política clásica, que recaudó 151.200 dólares; un "fragmento noble", como se conoce a una sola hoja de la Biblia de Gutenberg (1450-55), que obtuvo 119.700 dólares; y una recopilación de obras de teatro de William Shakespeare del año 1632, conocida como Second Folio, vendida en 138.600 dólares.