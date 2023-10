Hamas liberó a las primeras dos rehenes: son dos mujeres estadounidenses

El movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, anunció hoy la liberación "por motivos humanitarios" de dos rehenes estadounidenses de las cerca de 200 personas que fueron secuestradas en la ofensiva sin precedentes en Israel el 7 de octubre, mientras el Ejército israelí confirmó que las dos mujeres ya están en el país, después de haber asegurado que la mayoría de las personas capturadas "están vivas".Una mujer estadounidense y su hija fueron liberadas "por motivos humanitarios, tras la mediación de Qatar", indicó un portavoz del brazo militar del movimiento islamista, Abu Obeida, en un comunicado publicado en la red de mensajería Telegram.La liberación fue "para demostrar al pueblo estadounidense y al mundo la falsedad de las acusaciones" vertidas por Joe Biden contra el movimiento islamista, indicó el comunicado, en referencia a las declaraciones de anoche del presidente estadounidense, quien dijo que Hamas quiere "aniquilar" democracias.La información difundida por las Brigadas Ezzedin al Qassam fue confirmada por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que aseguró que las mujeres ya se encuentran en Israel.El gobierno identificó a las mujeres como Judith Tai Raanan y su hija adolescente Natalie Shoshana Raanan, secuestradas en el kibutz de Nahal Oz, en el sur de Israel.Biden dijo que está "muy contento" por la liberación de las rehenes: "Nuestras compatriotas han vivido una terrible experiencia estos últimos 14 días y estoy muy contento de que pronto se reunirán con su familia", señaló en un comunicado."Desde el primer momento de este ataque hemos estado trabajando las 24 horas del día para liberar a los ciudadanos estadounidenses que fueron tomados como rehenes por Hamas, y no hemos cesado en nuestros esfuerzos para conseguir la liberación de los que siguen retenidos", apuntó."Agradezco al gobierno de Qatar y al gobierno de Israel su colaboración en esta labor", añadió.Las dos mujeres, de nacionalidad estadounidenses, fueron entregadas a la Cruz Roja, que a la vez las entregó a Israel, indicó el diario The Times of Israel.De acuerdo con el Gobierno israelí, Gal Hirsch, que recientemente fue designado coordinador para rehenes y desaparecidos, fue hasta la frontera con la Franja de Gaza junto a miembros del Ejército para recibir a las mujeres, que desde allí fueron trasladadas a una base militar en el centro del país para reunirse con sus familiares.Por su parte, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, cuestionó a Hamas por mantener aún a otras 200 personas como rehenes y dijo que su país está trabajando por su liberación."Hamas se está presentando al mundo en este momento como un grupo que libera rehenes por razones humanitarias pero, en realidad, estamos hablando de un grupo terrorista asesino que en este momento mantiene cautivos a bebés, niños, mujeres y ancianos", dijo en un comunicado.Antes de su liberación, el Ejército israelí había asegurado que "la mayoría de los rehenes están vivos"."De los aproximadamente 200 rehenes que se encuentran actualmente en la Franja de Gaza, más de 20 son menores de edad, entre 10 y 20 tienen más de 60 años, y la mayoría de ellos están vivos", dijeron los militares israelíes en una declaración, sin brindar más detalles, reportó la agencia de noticias AFP.El 7 de octubre, Hamas lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que Tel Aviv se declaró "en guerra".Más de 1.400 personas murieron en Israel en los ataques de Hamas y unas 4.600 resultaron heridas, en su mayoría civiles, mientras que Israel lanzó una serie de bombardeos contra la Franja de Gaza que dejaron más de 4.000 muertos, de acuerdo con el último balance oficial palestino.Según el Ejército israelí, unos 1.500 combatientes de Hamas murieron en la contraofensiva que permitió a Israel recuperar el control de las zonas atacadas.