Histórica y multitudinaria protesta en apoyo al pueblo palestino en Londres

Miles de manifestantes recorrieron este sábado las calles de Londres a los gritos de "¡Palestina libre!" y enarbolando banderas palestinas. La policía mantuvo una vigilancia estrecha de la marcha callejera, aunque no intervino directamente pese a la advertencia de la secretaria del Interior, Suella Braverman, de que ondear una bandera palestina puede considerarse como una "ofensa criminal" en el contexto del conflicto actual en Israel.La multitud coreó consignas como "Israel, Estado terrorista" y "¡Parad la masacre en Gaza!", pero no hubo referencias directas a Hamas, ni cánticos con referencias al uso de la violencia.

"Muchos británicos nos hemos sentido intimidados esta semana por los mensajes dirigidos desde el Gobierno, pero se supone que estamos en democracia y que aún tenemos derecho a la libertad de expresión", alegaba el artista David Hugh Lockett, abriendo la manifestación con una réplica del Guernica."El horror que expresó Picasso es el mismo que experimenta ahora la población en Gaza", advirtió Lockett. "Las acciones de Hamas fueron aberrantes, pero no pueden justificar lo que está ocurriendo, con la luz verde de Estados Unidos, el Reino Unido y hasta de nuestro líder de la oposición laborista Keir Starmer".Una bandera palestina de más de 15 metros abrió la marcha y fue ondeada por decenas de brazos en claro desafío a las instrucciones a la policía de Suella Braverman, tras los incidentes de antisemitismo registrados esta semana."No pueden negarnos el derecho a manifestarnos pacíficamente y a reclamar justicia y el fin de la agresión bélica indiscriminada contra la población civil en Gaza", declaró Ben Jamal, portavoz de Stop the War Coalition y uno de los organizadores de la marcha pro-palestina, la mayor registrada en suelo británico desde el inicio del conflicto."Hemos hecho un llamamiento a los manifestante en Londres para enarbolar la bandera palestina y mantenerla bien alta", declaró por su parte otro de los organizadores, Ismail Patel, al frente de Friends of Al-Aqsa. "Los británicos han sido capaces expresar la oposición contra su propio Gobierno en las guerras de Afganistán e Irak y nunca se las ha obstruido de esta manera a la hora de expresar su opinión".Loa gritos de "¡Vergüenza, Sunak!" arreciaron al paso de la marcha por Downing Street, donde decenas de manifestantes pro-israelïes celebraron vigilias durante la semana por las víctimas de los ataques de Hamas.Desde Glasgow, el ministro principal y líder del Partido Nacional Escocés, Humza Yousaf, casado con una mujer de origen palestino (Nadia el Nakla) y con sus suegros atrapados en Gaza, advirtió que la represalia militar de Isreael ha llegado "demasiado lejos" y que el "castigo colectivo" a la población civil debe ser "condenado por la comunidad internacional".Las marchas pro-palestinas se sucedieron en una larga decena de ciudades británicas como Manchester, Liverpool, Bristol o Glasgow, entre advertencias a los manifestantes de que las muestras de apoyo a Hamas no serían toleradas.El ex líder laborista Jeremy Corbyn cerró la marcha de Londres con una diatriba directa contra las acciones de Israel. "Si creemos en las leyes internacionales, si creemos en los derechos humanos, tenemos que estar condenando lo que está ocurriendo en Gaza a manos del ejército israelí", proclamó a micrófono abierto Corbyn, fustigado en su día por hacer frente al antisemitismo en el Partido Laborista.