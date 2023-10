Francisco pidió "que se respete el derecho humanitario" en Franja de Gaza

Internacionales Alertan que más de dos millones de habitantes de Gaza se quedan sin agua potable

Internacionales Israel ordenó la evacuación de un millón de civiles de Gaza

Internacionales Mil viviendas destruidas y grave escasez en Gaza por los ataques israelíes

El papa Francisco pidió hoy "que se respete el derecho humanitario" en Gaza en medio del cerco impuesto por el Ejército israelí con el corte de electricidad y alimentos, al tiempo que reclamó la liberación de los rehenes tomados por el grupo islamista palestino Hamas tras los ataques a Israel de la semana pasada."Continúo a seguir con tanto dolor lo que pasa en Israel y Palestina, pienso en todos, en particular en los pequeños y los ancianos", dijo el pontífice al recitar el Ángelus desde el Vaticano."Renuevo el llamado para la liberación de los rehenes y pido con fuerza que los niños, enfermos, ancianos y mujeres y todos los civiles no sean victimas del conflicto", agregó Francisco, en el contexto de una inminente incursión del Ejército de Israel a Gaza y al renovar su deseo de que se liberen a todas las personas, incluidos ciudadanos argentinos, capturados por los extremistas de Hamas el sábado de la semana pasada."Hermanos y hermanas, ya murieron muchísimos, por favor que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa ni en Ucrania ni en cualquier otro lugar", pidió luego."Basta, las guerras son siempre una derrota. La oración es la fuerza gentil y santa para oponer a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra", agregó.El reclamo del Papa se da mientras el Vaticano se puso a disposición en las últimas horas para "cualquier tipo" de mediación en el conflicto, según planteó el secretario de Estado Pietro Parolin.La posición de la Santa Sede, en esa línea, fue la de defender el derecho a la "legítima defensa" de Israel, pero con reclamos de que se mantenga a salvo a la población civil de Gaza, además de invocar una vez más la bandera de la denominada solución de los "dos Estados" para el conflicto.