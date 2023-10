En Gaza "barrios enteros fueron aplanados", contó periodista

“Devastador para la población civil”

Los bombardeos israelíes en represalia por el ataque de Hamas el fin de semana están creando una situación humanitaria terrible para la población civil.Esto lo ha visto en persona el cirujano británico Abdul Qadir Hammad, quien había viajado a Gaza en una misión humanitaria.El sábado el especialista en trasplantes de riñón esperaba realizar la primera de las cirugías planeadas.Pero ese mismo día Hamas lanzó su ataque en Israel, al que el gobierno israelí ha respondido con incesantes bombardeos aéreos y un bloqueo total de Gaza.“Me desperté con sonidos de explosiones”, dijo a la BBC Hammad, quien integra la Iniciativa Internacional de Trasplantes con sede en la ciudad de Liverpool."Ha habido continuos ataques aéreos y bombardeos desde entonces", dijo a la BBC desde una instalación de la ONU donde él y otros 20 ciudadanos extranjeros se encuentran desde el domingo.El ataque de Hamas en Israel dejó más de 900 muertos.En Gaza, el número de muertos supera las 700 personas de acuerdo al Ministerio de Sanidad palestino, según informó Rushdi Abu Alouf, periodista de la BBC en Gaza.(En el ministerio de Sanidad) “Dijeron que más de 100 niños y más de 100 mujeres se encontraban entre los muertos en los ataques aéreos israelíes"."Ayer se produjo aquí el mayor número de muertos en un solo día desde hace mucho tiempo: unas 300. El Ministerio de Sanidad dijo esta mañana que dos tercios eran civiles”, agregó Alouf.Para el Dr. Hammad, el bloqueo a Gaza, que incluye cortar la electricidad y agua y la entrada de alimentos será "devastador para la población civil y los hospitales"."Causará un desastre humanitario".Si bien muchas organizaciones de derechos humanos y de ayuda criticaron duramente el ataque indiscriminado de los militantes de Hamás, también expresaron preocupación por el hecho de que Israel impida la entrada a Gaza de suministros vitales de alimentos y energía."La insuficiencia renal en cualquier parte del mundo supone una gran carga para el paciente", afirmó el Dr. Hammad, "pero en Gaza, de hecho, pone en peligro la vida. Los trasplantes de riñón salvan la vida de estos pacientes".El médico dijo que las instalaciones donde se encuentra son relativamente seguras, y cuenta por ahora con electricidad y alimentos.Pero le preocupa la gente de Gaza que no tiene acceso a estas cosas, y señaló la ironía de por qué fue a Gaza en primer lugar."Cuando vengo aquí, mi objetivo es salvar tres, cuatro, tal vez cinco vidas mediante trasplantes de riñón. Pero es fácil matar a 2.000 personas en dos días", afirmó."A veces te preguntas cuál es el punto de hacer todo esto".El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Matthias Kannes, señaló en un audio difundido este martes por la organización que “la situación en Gaza es horrible”.“Nuestros colegas palestinos trabajan día y noche para hacer frente al flujo de personas heridas”.“Como se puede escuchar los ataques continúan mientras hablamos. Muchos de nuestros colegas palestinos abandonaron su casa por miedo a ser atacados y algunos de ellos reportaron la destrucción total del edificio en el que vivían”.Muchas personas en Gaza buscan desesperadamente un refugio, pero hay pocas opciones, según Rushdi Abu Alouf, el periodista de la BBC.“La frontera con Egipto no está completamente cerrada, pero sólo se permite la entrada y salida a 400 personas al día, con una lista de espera muy larga”, afirmó el reportero.Las rutas de salida de Gaza para la gente común y corriente no han sido fáciles durante mucho tiempo, especialmente desde que Israel inició esta represalia, agregó.“Las únicas opciones para la gente son las escuelas administradas por Naciones Unidas. La ONU dice que estos refugios improvisados ya están al 90% de su capacidad y no pueden albergar a muchas más personas”.“Por eso es muy difícil para la gente huir. Algunos optarán por ir al sótano de su casa, pero quedarán atrapados si el edificio les cae encima”.“La gente ha estado llamando a los medios locales pidiendo ayuda. Unas 30 familias quedaron atrapadas anoche en un sótano”.El periodista de la BBC relató su experiencia tras la primera noche de bombardeos israelíes.“Vivo en un edificio residencial con unas 20 familias. Los niños estuvieron gritando toda la noche y nadie durmió un momento.”“En 20 años cubriendo esta área, es lo peor que he presenciado”.Alouf relató como al salir a la calle tras esa primera noche de ataques aéreos vio que “barrios enteros fueron aplanados” y la magnitud de la destrucción era tal que no lograba reconocer algunos edificios.Naciones Unidas informó que hay al menos 187.000 desplazados en Gaza y se espera que la cifra aumente.Más de 130.000 personas han buscado refugio en cerca de 80 escuelas de la agencia de la ONU en el terreno, UNRWA por sus siglas en inglés.Y casi medio millón de personas en Gaza no han podido obtener raciones de alimentos de la ONU esta semana debido al cierre de los centros de distribución. (Fuente: Redacción BBC Mundo)