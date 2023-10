Por qué el ataque de Hamás contra Israel ocurre ahora

"Distraídos y relajados"

Sociedad Cancillería abre línea de contacto para consultas sobre argentinos en Israel

Un momento "aparentemente propicio"

Sociedad Confirmaron que son siete los argentinos muertos y 15 desaparecidos en Israel

¿Falló la inteligencia israelí?

Qué gana Hamás

Es un ataque sin precedentes que el ejército israelí llamó, haciendo referencia a la ofensiva de al Qaeda contra EE.UU. en 2001. Una lluvia de cohetes marcó su inicio la mañana del sábado.Poco después, numerosos grupos de combatientes de Hamás -una organización calificada como terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias- se agruparon en varios puntos de la frontera para penetrar una zona fronteriza que se creía impenetrable., le dice aIan Parmeter, historiador e investigador del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Nacional de Australia.“Es un ataque que seguramentey muchos en Israel estarán preguntándose: ‘¿Cómo es posible que la inteligencia de Israel no lo haya previsto?’".Dos días después, los ataques de ambos bandos continúan e Israel ha ordenado un "asedio completo" en la Franja de Gaza, para dejar al territorio "sin electricidad, sin alimentos, sin combustible".Pero, ¿por qué Hamás ataca ahora y qué gana con esto?Este ataque sin precedentes se produce un día después del 50 aniversario del ataque sorpresa contra Israel de Egipto y Siria en 1973 que inició una guerra en Oriente Medio conocida comoLa importancia de la fecha no habrá pasado desapercibida para los dirigentes de Hamás., que se celebra al concluir la festividad judía de Sucot, que dura una semana y es similar al periodo navideño cristiano., dice Ian Parmeter."El ejército israelí también estaba mucho más concentrado en las dificultades en Cisjordania y le tomó tiempo trasladar a su personal al sur del país para defender a las poblaciones que estaban siendo atacadas", explica el historiador.El historiador Eli Barnavi, exembajador de Israel en Francia, tilda la operación de Hamás como un “mini Kipur”.Él considera que el momento del ataque era "aparentemente propicio".“Israel atraviesa una profunda crisis política y moral, que a juicio de Hamás debilitaba sus capacidades de defensa”, explica en entrevista conEl tamaño de las protestas ha ido en aumento, con decenas de miles de personas llenando las calles de pueblos y ciudades de todo el país.Barnavi agrega que el hecho de que el ejército de Israel estuviera enfocado en la protección de los asentamientos judíos en Cisjordania le ofrecía a Hamás tanto una ventaja propagandística frente a la pasividad de la Autoridad Palestina, como una ventaja militar.De igual forma, argumenta que Hamás veía una posibilidad real la “unificación de los frentes” (Líbano Sur – Cisjordania – Gaza) bajo su tutela, con la coordinación de la, un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la organización militar más grande de ese país, considerada por EE.UU. como un grupo terrorista.“Y, quizás sobre todo, la amenaza, desde el punto de vista de Hamás, de la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita en detrimento de los palestinos y de su patrocinador iraní”, prosigue el historiador, autor de varios libros sobre el conflicto israelí-palestino.Hamás llamó a su operación "Tormenta Al-Aqsa", lo cual tiene una explicación, según Parmeter.Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de la coalición de Netanyahu, ha visitado la mezquita deen Jerusalén Oriental, ocupado por Israel, acompañado de grupos de colonos ultranacionalistas.Esta mezquita es uno de los lugares más sagrados del Islam y un símbolo nacional palestino.Varios grupos judíos israelíes de línea dura promueven la destrucción del complejo y proponen construir un templo judío en su lugar.A muchos analistas les sorprende que, pese a la gran vigilancia digital y satelital que Israel ha instalado en sus fronteras, Hamás haya burlado a la inteligencia israelí, tal y como pasó hace 50 años.El corresponsal de seguridad de laFrank Gardner afirma que se trata de un, que es considerada como una de las más grandes y con mayores recursos de Medio Oriente."Netanhayu ha dejado claro que su prioridad es llegar a acuerdos de paz con otros Estados árabes, especialmente Arabia Saudita, en lugar de llegar a algún tipo de acuerdo con los palestinos".Según Itamar Ben-Gvir, con su ataque Hamás pretende erigirse como el principal protagonista de la resistencia a Israel en su lucha por sustituir a Mahmoud Abbas, el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina.También quiere arrastrar consigo a la guerra a Hezbolá y a las facciones de Cisjordania en nombre de la mencionada, así como, intercambiar rehenes en un futuro."Los próximos días demostrarán si Hamás abarca más de lo que puede apretar. Ahora está en juego su propia existencia", agrega el historiador.Mientras tanto, Qatar está intentando"Nuestras prioridades son poner fin al derramamiento de sangre, liberar a los prisioneros y asegurarnos de que el conflicto se contenga sin que se extienda a la región", informó este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al-Ansari.El número de rehenes israelíes retenidos en Gaza sigue sin estar claro, pero se cree que Hamás se apoderó de mujeres, niños, ancianos y soldados.Los dirigentes de Hamás han dicho que no están dispuestos a negociar un intercambio de prisioneros mientras duren las hostilidades, según declaraciones del portavoz de la organización, Hossam Badran, a la agencia de noticias