El Ejército de Israel atacó “objetivos clave” de Hamas en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y destruyeron en la madrugada de este domingo objetivos clave de Hamas en la Franja de Gaza, entre los cuales se encontraban una sede de inteligencia y una estructura militar que utilizada por la organización terrorista que este sábado desplegó una sorpresiva e implacable ofensiva, dejando al menos 300 civiles muertos y miles de heridos.Según precisó ese organismo, se apuntó contra “diez infraestructuras operativas” que fueron utilizadas por Hamas “para dirigir el terrorismo en la Franja de Gaza contra el Estado de Israel”.En un hilo de “X”, antes Twitter, FDI indicó que “fueron atacadas dos sucursales bancarias utilizadas por la organización para financiar el terrorismo, incluido el Banco Nacional Islámico utilizado por la organización para financiar actividades terroristas y la primera sucursal bancaria de la organización y un almacén donde la organización terrorista almacena armas y equipo militar”, entre otros edificios.Las tropas de Israel recuperaron el control de 29 lugares dentro del país que fueron tomados este sábado por Hamas, aunque siguen los combates contra milicianos de este grupo todavía en ocho puntos, confirmó hoy el portavoz del Ejército, Richard Hecht.Entre los lugares donde se mantienen enfrentamientos destacó la ciudad de Sderot y Beeri, donde la situación en términos de víctimas es crítica, así como la base militar en el distrito sur del Comando Central.En esos sitios, Israel rescató a los ciudadanos que eran rehenes de Hamas en las zona liberadas, aunque no ha facilitado cifras; mientras medio centenar de personas, "soldados, pero también civiles, incluyendo niños y abuelos", permanecen secuestradas por el grupo dentro de Gaza, indicó Hecht.Los rehenes en los kibutz de Beeri y Ofakim fueron rescatados durante la noche por las fuerzas de seguridad, y una comisaría de policía en Sderot, que había sido invadida por Hamas, fue despejada también durante la noche, con 10 hombres armados muertos, según las autoridades."Aún no hemos limpiado todo el área. Aún puede haber terroristas", señaló.También indicó que van a comenzar a evacuar a algunas comunidades palestinas dentro de Gaza, para que se desplacen a otros puntos de la franja y poder seguir desmantelando infraestructura de Hamas, aunque aclaró que no se tratará de un corredor humanitario para sacar población del enclave, sino desplazamientos dentro de ese territorio.Según indicó, la aviación israelí ha atacado durante la noche 426 objetivos de Hamas, que incluyen bases militares, almacenes de armas, lanzaderas de cohetes y túneles."El ataque aéreo sigue en marcha. Va a llevar tiempo", señaló sobre la duración de esta guerra, sobre la que no se descarta "una incursión terrestre dentro de Gaza", aunque aclaró que ahora no es aún el momento porque no se dan las condiciones.