Un argentino está entre las víctimas del ataque terrorista de Hamas en Israel

La información sobre el fallecimiento fue divulgada por la familia de Skariszewski, que le constató la noticia a. La víctima, que era oriunda de Río Cuarto, Córdoba, vivía en Moshav Ohad, en el sur de Israel, a 15 minutos de la frontera con la Franja de Gaza. En su entorno lo conocían como Rody.Skariszewski pertenecía al Movimiento Juvenil Sionista Hejalutz Lamerjav. Estaba casado y tenía tres hijos, Yhonatan, Gili y Danielle. Esta última lo despidió con un cálido mensaje en su perfil de Facebook. “Mi ancla, mi viento de cola, mi mejor amigo. Gané el mejor padre del mundo y hay demasiados testigos de eso... Eres mi todo. No sé quién soy sin ti, eres mi corazón. Te amo, papá”, escribió junto a una foto en la que se los ve a ambos sonrientes y felices.Yhonatan también le dedicó unas sentidas palabras a su padre: “Algunas cosas son simplemente inconcebibles, ¿quién podría haber imaginado que esta sería la última copa que tomamos juntos?”, expresó en un posteo en el que también compartió una imagen con Rody.“Estarás en nuestros corazones para siempre. Descansa en mi querido padre”, completó el mensaje el joven.El ataque comenzó en horas de la madrugada y para el mediodía, unos sesenta milicianos estaban todavía en al menos 14 puntos diferentes de Israel. Es una agresión inédita en ese país, no solo por su carácter combinado, sino por el número de misiles lanzados —2.200, según Israel; 5.000, según Hamas— y por la cantidad de milicianos que se lograron infiltrar en territorio israelí, por tierra, por mar y por aire, mediante el uso de parapentes.El salvajismo del grupo islamita palestino contra la población civil quedó reflejado en las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales y que muestran a los terroristas exhibiendo a mujeres israelíes secuestradas y violentadas, también a hombres. En otro video se observan víctimas en vehículos. Familias enteras fueron asesinadas sin piedad en la ofensiva más brutal en un día sábado, cuando muchos estaban celebrando Shabat.Tras el ataque sorpresa, Israel declaró el estado guerra. En tanto, la comunidad internacional apoyó su derecho a defenderse y condenó el acto terrorista perpetrado por Hamas. El Reino Unido, la Unión Europea y la ONU se solidarizaron con el Estado judío. Lo propio hizo el Gobierno argentino.“Reciba el pueblo de Israel toda la solidaridad de este presidente y del pueblo argentino. Una vez más, ratificamos el compromiso de Argentina con la paz y la solución pacífica de los conflictos. He dispuesto el inmediato envío de ayuda humanitaria a Israel para acompañarlos en este difícil momento”, expresó el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter.El mandatario, a su vez, dispuso una serie de medidas para reforzar la seguridad en los posibles objetivos israelíes dentro de Argentina. La decisión fue comunicada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a través de las redes sociales.“Israel: En mi condición de Ministro de Seguridad de la Nación hago saber que, por expresas instrucciones del Presidente de la Nación, pusimos en alerta general a todas las instituciones de la comunidad judía y una alerta máxima en fronteras”, informó el funcionario en su cuenta de Twitter. Luego, el ministro Fernández comunicó que convocó “a los Jefes de las Fuerzas Federales y a la Dirección de Inteligencia Criminal para mantener un seguimiento con agencias internacionales”.“Alerta general a todos los objetivos israelíes”, concluye el mensaje.