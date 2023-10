El Niño se intensifica y alertan sobre posible “cascada de crisis climáticas”

Potenciales crisis climáticas en cascada

El Niño afectaría la producción mundial de cultivos

Luego de un fenómeno La Niña muy extendido prácticamente a lo largo de tres años, y una transición neutral llamativamente breve en los últimos meses, en septiembre se oficializó la presencia de El Niño., y que la posibilidad de que“La comunidad científica mundial está alerta y expectante, dado que el actual fenómeno El Niño continuará intensificándose en los próximos meses dentro de un contexto totalmente desconocido, con concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera tan elevadas y mares y océanos tan calientes como nunca se registraron en la historia reciente”, señaló el meteorólogo Christian Garavaglia.En este sentido, especificó que “”.El trabajo, titulado “Record-breaking global temperature and crises with strong El Niño in 2023-2024” y publicado en The Innovation Geoscience, resume un sombrío pronóstico de investigadores del Instituto de Física Atmosférica (IAP) de la Academia de Ciencias de China., influir en las interacciones tropicales-extratropicales e impactar los chorros subtropicales, los monzones e incluso los vórtices polares, finalmente resultando en un rápido aumento de la temperatura media global de la superficie (GMST”).El Sistema de Predicción por Conjuntos (EPS) desarrollado en el IAP reveló el alcance y las consecuencias potenciales del calentamiento extremo esperado en 2023-2024. Sus hallazgos indican “una probabilidad del 17 % de que la temperatura media global de la superficie de 2023 se convierta en la más alta registrada desde 1950, y una asombrosa probabilidad del 61 % de que se ubique entre los tres primeros. En 2024, estas probabilidades aumentan repentinamente al 56 % y al 79 %, respectivamente”, detalló Garavaglia.Durante el desarrollo de un fuerte El Niño, “se espera que en 2023 las anomalías cálidas afecten predominantemente al Pacífico centro-oriental tropical, el continente euroasiático y Alaska. Sin embargo, en el año siguiente,Según el profesor Zheng Fei, autor correspondiente del estudio, "Además del aumento de las temperaturas superficiales,El mismo “puede indicar graves consecuencias para el océano global, como la intensificación de las olas de calor marinas, la desoxigenación de los océanos y la reducción de la diversidad oceánica”.También, “un contenido de calor oceánico más elevado provoca un aumento del nivel del mar por expansión térmica. Esto, podría inducir más mareas de tormenta, erosión costera e intrusión de agua salada, lo que aumentaría los desafíos relacionados con el diseño de ingeniería y las modificaciones de los planes de desarrollo costero”, publicaSi hablamos de producción agrícola, el fuerte fenómeno de El Niño que se avecina podría afectar significativamente al rendimiento mundial de los cultivos y a los mercados agrícolas internacionales en 2023-2024.Debido a las graves anomalías de temperatura, radiación, precipitaciones y condiciones meteorológicas extremas desencadenadas por este fenómeno, es posible que se produzcan anomalías de bajo rendimiento en los cultivos de maíz, arroz y trigo a escala mundial (maíz: -2,3%; arroz: -0,4%; trigo: -1,4%).Sin embargo, después de los tres años de sequía inducidos por La Niña,(+3,5%).