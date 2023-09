Lula da Silva se operó por dolores en la cadera y se recupera sin inconvenientes

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recupera satisfactoriamente y sin pasar por la terapia intensiva tras haber sido operado durante tres horas de una artroplastia de cadera, que consistió en colocar una prótesis en la cabeza del fémur derecho para eliminar los crónicos dolores que venía sintiendo, anunciaron hoy sus médicos.



Lula, de 77 años, recibió anestesia general y se encuentra en recuperación, conversando, en un cuarto normal sin necesidad de pasar por la terapia intensiva y deberá quedarse internado hasta el lunes o martes en el hospital privado Sirio Libanés, en Brasilia, informó el médico personal del mandatario, Roberto Kalil Filho.



La operación estaba programada hace más de un mes.



Lula deberá iniciar una recuperación con andador y pasará las próximas semanas -pueden ser ocho- en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial del jefe del Estado en Brasilia, donde llevará adelante su agenda diaria cuando le den el alta.



"El procedimiento ocurrió sin inconvenientes, está despierto en recuperación después de haber recibido anestesia general y no pasará por terapia intensiva, irá a un cuarto común", dijo el doctor Kalil en conferencia de prensa.



Lula, de 77 años, fue sometido a una artroplastia total de cadera en el lado derecho de su cuerpo que le causaba dolor desde agosto de 2022, cuando estaba en la campaña electoral para los comicios en los que venció a Bolsonaro.



El martes pasado confesó que no quiso operarse tras las elecciones de octubre para no pasar la idea de fragilidad antes de asumir el 1 de enero.



El presidente también se sometió a una cirugía de corrección de párpados, que ya estaba programada, según el equipo. Este segundo trámite se desarrolló entre las 15 y las 16 horas.



Según los médicos, Lula respondió bien a la anestesia general y, por eso, el equipo aprovechó la cirugía de párpados.



De la cirugía participaron el ortopedista y cirujano jefe Giancarlo Polesello, responsable del procedimiento; el cardiólogo Kalil Filho y la médica de la Presidencia de la República, Ana Helena Germoglio.



Polesello explicó que en lugar de la cabeza del fémur corroida por la artrosis se colocó una prótesis de porcelana



El presidente deberá comenzar la recuperación con andador y con kinesiología. El martes pasado Lula dijo que su equipo de prensa había descartado fotografiarlo con andador o muletas.



El período de recuperación total debería durar aproximadamente un mes, según los médicos.



Lula aún no podrá viajar durante un período de cuatro a seis semanas después de la cirugía.



La primera debería ser a finales de noviembre, para participar en la reunión de cambio climático de la ONU COP 28, en los Emiratos Árabes Unidos y una visita oficial a Alemania.



El mandatario llegó hoy pasadas las 8.20 al hospital, proveniente del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, para ser atendido por el equipo médico que lo atiende en San Pablo desde hace dos décadas, y con el que en 2012 superó satisfactoriamente un cáncer en la laringe.



Lula encargó a la primera dama, la socióloga Rosángela Janja da Silva, ocuparse de algunos asuntos de la presidencia, como por ejemplo el viaje que realizó el jueves a Rio Grande do Sul para acompañar a las víctimas del devastador ciclón extratropical que causó durante setiembre 50 muertos por las subidas de los ríos e inundaciones.



Esta fue la tercera operación de Lula en la cadera.



Las dos primeras, en julio, fueron procedimientos no invasivos para aliviar el dolor crónico del cual se quejaba desde agosto de 2022.



Durante el período de hospitalización se emitirán dos boletines médicos por día, para actualizar la evolución del estado de salud del presidente.