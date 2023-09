Granizada causa destrozos en ciudades brasileras de Río Grande del Sur: videos

Las lluvias que castigan a Rio Grande do Sul en las últimas semanas volvieron a causar daños este sábado (23) y domingo (24). Hay reportes de granizo en una serie de ciudades de Rio Grande do Sul, con énfasis en Bagé, en la región de Campanha, y Pelotas, en el sur del estado. Hay al menos 10.700 propiedades con daños en el techo.En Bagé, la Defensa Civil recibió al menos 10.000 llamadas de vecinos pidiendo ayuda. Según el coordinador de Defensa Civil de la Región de Campaña, capitán Luis Sandro Martins, el número de viviendas impactadas es mayor, pues hay familias que sufrieron daños, pero cuentan con recursos económicos para adquirir materiales como tejas o manta asfáltica. En el municipio, hay cuatro personas que quedaron sin hogar a causa de la granizada y que fueron trasladadas al albergue municipal.El sábado (23), Bagé recibió un refuerzo del stock de lonas que faltaba en la ciudad. Según Martins, el Estado ya ha puesto a disposición el material. Sin embargo, afirma que la demanda del artículo sigue siendo muy alta y se siguen realizando entregas a quienes lo necesitan.Este lunes (25) en la mañana, la Protección Civil del Estado deberá entregar una carga de canastas básicas, agua y colchones a los afectados en el municipio. En la ciudad operan de manera integrada la Defensa Civil regional y municipal, la Municipalidad, el Ejército, el Cuerpo de Bomberos y la Brigada Militar.

En el sur del Estado, Defensa Civil difundió por la tarde un informe actualizado. Doce ciudades tenían 697 viviendas con techos dañados por el granizo. Canguçu fue el municipio con el mayor número de viviendas afectadas, llegando a 400. En Arroio do Padre, hubo 250 casas y, en Pelotas, 100 casas quedaron sin techo.También se tienen en cuenta los impactos del granizo con daños a los cultivos. En Amaral Ferrador no se registraron daños en los techos, pero en la localidad de Bom Serra se vieron afectadas plantaciones.

En Chuvisca se afectaron cultivos de tabaco en la localidad de Palmeira y aún se calculan los daños.En el municipio de Morro Redondo, el granizo azotó plantaciones de durazno y se estima una pérdida del 80%, según la Defensa Civil regional. En el municipio fueron afectadas 92 viviendas.También hay problemas con las lluvias y el aumento del nivel de la Lagoa dos Patos. Alrededor de un centenar de personas fueron rescatadas de la isla Torotama, en Río Grande, al sur del estado, debido a una inundación.

Otras nueve personas fueron evacuadas de Ilha dos Marinheiros, también en el municipio. Se redujeron inundaciones en la región central de la ciudad. La situación en las islas todavía se considera crítica: 52 personas se encuentran sin hogar y 130 desplazadas.En Pelotas, otras 110 personas se encuentran sin hogar y todavía no hay un número exacto de personas sin hogar.La mañana de este domingo se registró un nuevo récord de granizo en municipios de Rio Grande do Sul. Los vecinos dieron cuenta del fenómeno en la Región Metropolitana, en ciudades como Canoas, Glorinha y Cachoeirinha, y también en Serra Gaúcha, en Caxias do Sul. Fuente: (Gauchazh)