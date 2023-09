La informalidad en el sector del trabajo doméstico llega a 90% en Alemania

"El número de empleados y empleadas domésticos que no están registrados y trabajan ilegalmente sin cobertura ni seguro de accidentes supera el 90 por ciento", comenta Dominik Enste, autor del estudio publicado hoy por el Instituto de Economía Alemana (IW).



Para esta estimación, el IW analizó los resultados recientemente publicados del "panel socioeconómico" (SOEP), una encuesta representativa a largo plazo de los hogares privados, consignó la agencia DPA.



Según el informe, en 2021 unos 4,3 millones de hogares contaban con asistencia doméstica de forma regular u ocasional, es decir, aproximadamente uno de cada diez hogares.



El IW estimó que si se descuentan los hogares que registran esta asistencia doméstica (290.000 a finales de junio), los asalariados sujetos a cotización y los autónomos, entonces queda un vacío de unas 3,9 millones de personas en el sector.



En estos hogares, las personas no registradas limpian, cortan el césped o ayudan en la vida cotidiana.



El profesor Enste explica que ambas partes suelen evitar registrarse en la oficina pública llamada "Minijobzentrale".



"Aunque las empleadas domésticas suelen trabajar en el hogar durante muchos años y se crea una buena relación de confianza, los hogares no suelen querer contraer obligaciones contractuales", afirmó.



Enste agrega que para muchos, el hogar no es un lugar de trabajo como cualquier otro.



"El pago continuado del salario en caso de enfermedad o durante las vacaciones de la empleada doméstica es una obligación desconocida e indeseada", comenta.



Por otro lado, según Enste, a muchos empleados domésticos les resulta poco atractivo cotizar porque no reciben ninguna prestación adicional.



Por ejemplo, el economista sostiene que están cubiertos por un seguro de enfermedad familiar o no pueden esperar recibir una pensión superior al nivel de ingresos mínimos.



También evitan las trabas burocráticas, considera Enste. "Así, la economía informal sigue en auge en los hogares y en torno a ellos", detalla.