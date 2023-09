La NASA no pudo confirmar que los OVNIS avistados sean de origen extraterrestre

La NASA comunicó este jueves que el estudio de los OVNI requerirá nuevas técnicas científicas, incluidos satélites avanzados, así como un cambio en la forma en que se perciben los objetos voladores no identificados.La agencia espacial publicó los hallazgos después de un estudio de un año sobre los OVNI, justo el día después en que desde México se revolucionó al mundo de los medios de comunicación cuando un "ufólogo" mostró "seres no humanos de 1.000 años de antigüedad" en el Congreso.En su informe de 33 páginas, un equipo independiente encargado por la NASA advirtió que la percepción negativa que rodea a los OVNI representa un obstáculo para la recopilación de datos.Pero los funcionarios indicaron que la participación de la NASA debería ayudar a reducir el estigma en torno a lo que llama UAP, o fenómenos anómalos no identificados.El administrador de la NASA, Bill Nelson, aclaró que la agencia quiere cambiar la conversación sobre los UAP "del sensacionalismo a la ciencia".Nelson agregó que el panel no encontró evidencia de que los UAP tuvieran origen extraterrestre, según información de la agencia de noticias Associated Press.El panel de 16 miembros señaló que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son esenciales para identificar sucesos raros, incluidos los OVNI."La NASA hará esto de forma transparente", enfatizó Nelson.En la única reunión pública a principios de este año, el equipo independiente seleccionado por la agencia espacial insistió en que no hay evidencia concluyente de vida extraterrestre asociada con OVNI.El grupo de 16 miembros se basó en datos no clasificados en un intento de comprender mejor los avistamientos inexplicables en el cielo.La NASA añadió que hay tan pocas observaciones de alta calidad que no se pueden sacar conclusiones científicas.Su objetivo no era analizar uno por uno los eventos observados ni intentar explicarlos, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos en el futuro.El gobierno de los Estados Unidos se refiere a los avistamientos inexplicables como UAP versus OVNI y la NASA las define como observaciones en el cielo o en otros lugares que no pueden identificarse ni explicarse científicamente fácilmente.Según NASA, "Una de las prioridades clave es la búsqueda de vida en otros lugares del universo: la NASA no encontró evidencia creíble de vida extraterrestre y no hay evidencia de que los fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) sean extraterrestres. Sin embargo, la NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluso si estamos solos en el universo".En el sitio web de la NASA aseguran que "no, la mayoría de los avistamientos de FANI dan como resultado datos muy limitados, lo que dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de los FANI".Según NASA, "Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera es la esencia de quiénes somos. La naturaleza de la ciencia es comprender mejor lo desconocido, pero el lenguaje de los científicos son los datos. El número limitado de observaciones de alta calidad de fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) hace imposible actualmente sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos. Sin acceso a un amplio conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo que el objetivo del estudio es informar a la NASA qué posibles datos podrían recopilarse en el futuro para arrojar luz sobre la FANI".

"La NASA está encargando al Equipo de Estudio Independiente de la FANI que examine fenómenos anómalos no identificados desde una perspectiva científica, centrándose en cómo la NASA puede utilizar los datos y las herramientas de la ciencia para hacer avanzar nuestra comprensión", concluyeron.El equipo de estudio independiente, creado fuera de la NASA, utilizó datos no clasificados de entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y datos de otras fuentes para fundamentar sus hallazgos y recomendaciones en el informe. Actualmente existe un número limitado de observaciones de alta calidad de fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), lo que hace imposible sacar conclusiones científicas firmes sobre su naturaleza.