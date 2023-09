Piden reactivar la búsqueda de los argentinos desaparecidos en Málaga

La tabla y un vídeo al amanecer

Han transcurrido dos semanas desde la última vez que se vio a Emmanuel Soria, de 34 años, y Maximiliano Ludvik, de 29, los dos argentinos desaparecidos el pasado 27 de agosto cuando se adentraron en el mar, en la costa de Málaga, para practicar paddle surf mientras tomaban un mate. Como marca el protocolo de actuación, Salvamento Marítimo no reanudó este lunes la búsqueda activa con sus medios y ahora sólo emite avisos periódicos a las embarcaciones que navegan por el Mar de Alborán.Esta noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los familiares de Emma y Maxi, muchos de ellos desplazados desde Argentina para seguir de cerca las últimas novedades sobre su paradero. “Pedimos directamente al Gobierno que reactive la búsqueda. No pararemos hasta que nos den una respuesta, ya sea que los encuentran vivos o sus cadáveres”, afirma en declaraciones aEspaña Nacho Soria, hermano de Emmanuel. Relata que Salvamento Marítimo se comunicó con las familias para informarles de que finalizaban los trabajos de rastreo activo de los dos desaparecidos. “No vamos a permitir que se deje de trabajar sin que hayan encontrado nada”, asegura.Ante la paralización de la búsqueda por parte de Salvamento Marítimo, los familiares de Emma y Maxi están tratando de ponerse en contacto con el multimillonario filántropo Enrique Pyñeiro, nacido en Italia y nacionalizado argentino. Este polifacético personaje se ha embarcado en numerosas causas sociales, entre ellas la de la ONG Open Arms, a quien donó un buque para rescatar a refugiados en aguas del Mediterráneo. Además, posee un avión modelo Boeing 787 que también ha puesto a disposición de otras causas.También han lanzado una campaña de recaudación para sufragar el desplazamiento y la estancia en España de los familiares residentes en Argentina, así como la impresión de carteles y otros gastos. Tras recaudar unos 6.000 euros, buscan alternativas. El padre de Maximiliano tiene previsto desplazarse esta semana a Marruecos porque no están dispuestos a tirar la toalla.La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, a la que se han aportado las dos principales pruebas de la desaparición de Emma y Maxi: el hallazgo de su tabla de paddle surf en mitad del mar y un vídeo grabado por un turista en el que se les ve empezando a palear al amanecer. “Sólo nos dicen que la búsqueda personal ya no está activa, pero sigue una búsqueda general como personas desaparecidas”, explica Nacho Soria.La tabla de paddel surf fue encontrada por un pesquero la misma tarde de la desaparición y días después un turista aportó el citado vídeo, la última imagen con vida de Emmanuel y Maximiliano cuando se adentraban en el mar, que pudo sorprenderles.