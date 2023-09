Lula da Silva asumió la presidencia del G20: anunció tres ejes prioritarios

El mandatario brasileño anunció ante sus pares del G20 las tres prioridades de la agenda brasileña del G20: la lucha contra la desigualdad y el hambre, el combate contra el cambio climático y la reforma de las instituciones de gobernanza internacional.



El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asumió este domingo en Nueva Delhi la presidencia del G20 con un llamado a evitar que "cuestiones geopolíticas secuestren la agenda" del bloque, señalando su oposición a discutir la guerra en Ucrania.



"No podemos dejar que cuestiones geopolíticas secuestren la agenda de discusiones del G20", expresó Lula en el cierre de la cumbre de dos días en Nueva Delhi.



"No nos interesa un G20 dividido (...) Necesitamos paz y cooperación en vez de conflicto", añadió, citado por la agencia de noticias AFP.



Lula tocó el tema un día después de que el grupo de las 20 grandes economías emitiera una declaración final en la cual evitó criticar a Rusia por la invasión a Ucrania, un reflejo de la falta de consenso en el bloque sobre el tema.



Estados Unidos y algunos países europeos querían que el G20 emitiera una condena a Moscú pero no hubo consenso, incluso sobre la presencia de Rusia en la cumbre.



El presidente ruso, Vladimir Putin, no participa en la cita de Nueva Delhi, donde fue representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.



Tampoco asistió en forma presencial el presidente de China, Xi Jinping.



El pronunciamiento del G20, dado a conocer la noche de etse sábado, al final del primero de los dos días de la cumbre, denunció el uso de la fuerza para lograr ganancias territoriales, pero evitó criticar directamente a Rusia por la invasión lanzada en febrero de 2022.



También anunció que la próxima cumbre del G20 será en noviembre de 2024 en Rio de Janeiro.



En una entrevista con Firstpost, Lula aseguró que Putin será invitado a la cumbre de Río de Janeiro y que no será detenido, pese a la orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo pasado por crímenes de guerra.



"Puedo decirle que si yo soy presidente de Brasil y si él viene a Brasil, no tiene por qué ser detenido", aseguró Lula a la entrevistadora, al margen de la cumbre del G20 en Nueva Delhi.



Rusia rechazó la imputación de la CPI, y negó tanto la deportación de menores como que sus fuerzas hayan participado en crímenes de guerra.



Brasil es firmante del Estatuto de Roma de 1998, que dio lugar a la creación de la CPI.



Por otra parte, durante la entrevista con la TV India, Da Silva recordó que antes de la cumbre del G20 del próximo año habrá una cita de líderes de los Brics en Rusia.



Este foro aglutina a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y en su última cita incorporó también a la Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.



Putin tampoco acudió a esta cumbre celebrada en Sudáfrica, otro país firmante del Estatuto de Roma.



"Todo el mundo va a ir a (la cumbre de) los BRICS, entonces espero que ellos vengan a la cumbre del G20 en Brasil. En Brasil van a sentir un ambiente de paz", aseguró Lula.



"Ellos van a sentir que en Brasil nos gusta la música, el carnaval, el fútbol, pero también nos gusta la paz, y nos gusta tratar bien a las personas. Entonces creo que Putin puede ir fácilmente a Brasil", sostuvo.