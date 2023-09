Se eleva a 42 las personas fallecidas tras el paso del ciclón en Brasil

En el cementerio de Muçum, en el estado de Rio Grande do Sul, comunidades y familiares cargaban ataúdes en medio del barro, mientras que sus pobladores seguían descubriendo la magnitud de los estragos causados por las inundaciones.



Las abundantes lluvias y fuertes vientos arrancaron lozas de piedra de varias toneladas y destaparon tumbas, que quedaron inundadas de lodo, consignó la agencia de noticias AFP.



Con 16 fallecidos y 30 desaparecidos, Muçum era la localidad más golpeada por las inundaciones y deslaves causados por el ciclón, en el peor desastre natural en la historia de Rio Grande do Sul.



La noche del sábado, las autoridades elevaron a 42 el saldo de muertos en todo el estado y mantuvieron la cifra de 46 desaparecidos.



Fabiano Bolnr, un policía de 48 años que perdió a sus tíos y a su primo, había escapado de las inundaciones pero volvió para intentar salvar a sus padres.



Sobre sus tres familiares que fueron inhumados este sábado, el policía recordó que "ellos ya habían pasado por varias inundaciones, incluso se habían mudado a una casa en un lugar más alto. Pero lamentablemente las aguas volvieron y esta vez se los llevaron".



En el barrio Fátima de Muçum, pilas de ladrillos rojos o madera apenas dejaban adivinar las casas que una vez se habían levantado ahí, donde maquinarias pesadas recogían escombros de las calles embarradas.



El acceso a la localidad estaba restringido, mientras las autoridades seguían las labores de búsqueda.



El papa Francisco expresó hoy su solidaridad con las comunidades afectadas, según un telegrama en portugués de la oficina del secretario de Estado del Vaticano.



El pontífice "ofrece votos por el descanso eterno de las víctimas fatales así como oraciones por las familias sin hogar, deseando que la reconstrucción de las localidades afectadas ocurra de manera rápida y eficaz".



El ciclón, que afectó 88 localidades en Rio Grande do Sul, causó prejuicios económicos por más de 1.300 millones de reales (270 millones de dólares), según informó este sábado la Confederación Nacional de Municipios (CNM).