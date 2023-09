Prevén intensas lluvias en el sur de Brasil, donde un ciclón causó 41 muertes

Internacionales Subió a 37 el número de víctimas por las inundaciones en Brasil

Las autoridades brasileñas se preparan para más lluvias abundantes, con posibilidades de fuertes vientos y granizo, tres días después del paso de un ciclón que dejó al menos 41 muertos y 25 personas desaparecidas en el sur del país.Para el sur de Brasil se pronostican nuevas lluvias torrenciales y el gobierno de Rio Grande do Sul anunció que espera que el clima inestable se pose sobre todo el estado hasta la mañana del sábado "debido a la aproximación y avance posterior de un frente frío" desde Uruguay.El ciclón castigó la región desde la madrugada del lunes con lluvia y fuertes vientos que destrozaron casas y dejaron poblaciones sumergidas.Casi un millar de rescatistas y una decena de helicópteros fueron desplegados en las labores de rescate, que se veían complicadas hoy, luego de que dos puentes quedaron destruidos y al menos 16 rutas tenían bloqueos parciales o totales.Es el más reciente de una serie de desastres climáticos en los últimos meses en Brasil, y el más mortífero en Rio Grande do Sul.Hoy, las autoridades elevaron de 36 a 41 el balance de muertos, mientras que se elevó de 9 a 25 las personas siguen desaparecidas.Los embates del ciclón se sintieron en 80 municipios y más de 6.300 personas debieron abandonar sus hogares.Según informaron las autoridades, en total hay más de 62.000 afectados.En Roca Sales, la escena era de viviendas arrancadas del suelo y vehículos lanzados por los aires.En sus calles de tierra, vecinos con picos y palas recogían escombros e intentaban salvar algunas posesiones."Todo se vino abajo. Nunca vi una cosa así aquí. Fue una locura", relató a la AFP Nelson Noll, mientras señalaba los espacios donde anteriormente se erigían tres casas.El residente, de 75 años, afirmó que "esto ya no fue una inundación, fue un tsunami, un ciclón, que pasó por aquí y se llevó todo, no quedó nada".Eduardo Machado (56) lamentó "una tragedia" y agregó que "no sabemos cuándo nos vamos a recuperar. Solo Dios sabe".Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes, y los científicos apuntan a un vínculo con los efectos del calentamiento global.En junio, un ciclón dejó al menos 13 muertos en el mismo estado de Rio Grande do Sul, mientras miles de personas fueron evacuadas o perdieron sus casas.En febrero pasado, 65 personas murieron por deslizamientos causados por lluvias récord que azotaron Sao Sebastiao, un destino turístico de playa a unos 200 km de la ciudad de Sao Paulo (sureste).