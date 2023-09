OMS recomendó a países del hemisferio norte reforzar vacunación contra el covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por las "tendencias preocupantes" relacionadas con la Covid-19 a medida que se acerca el invierno en el hemisferio norte, y pidió una mayor vacunación y vigilancia del virus.



La agencia de salud informó en una conferencia de prensa virtual que el número de muertes por el virus comenzó a elevarse en países del hemisferio norte, si bien los datos son limitados porque muchos dejaron de comunicarlos sistemáticamente.



"Seguimos observando tendencias preocupantes con respecto a la Covid-19 a medida que se acerca la temporada de invierno en el hemisferio norte", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea que se pudo ver en la cuenta oficial del organismo en X (exTwitter).



A nivel mundial, no hay una sola variante dominante, pero el organismo controla en particular a la BA.2.86 para evaluar su poder de transmisión y su potencial impacto.



"Las muertes están aumentando en algunas partes de Medio Oriente y Asia. Las admisiones a unidades de cuidados intensivos crecen en Europa y las hospitalizaciones aumentan en varias regiones", detalló.



Sin embargo, solo 43 países, es decir, menos de la cuarta parte de los 194 Estados miembros de la OMS, comunicaron muertes a la agencia, y solo 20 facilitaron información sobre hospitalizaciones, añadió.



"Estimamos que actualmente hay cientos de miles de personas hospitalizadas por covid", subrayó María Van Kerkhove, oficial técnico del organismo de salud de las Naciones Unidas para la Covid-19, informó la agencia de noticias AFP.



"Esto es preocupante porque vamos a tener meses más fríos en algunos países. La gente pasará más tiempo junta en el interior, y los virus que se transmiten por el aire como la covid se beneficiarán", destacó.



Tedros recomendó que en particular la población de riesgo "no espere" y se dé las dosis de refuerzo de las vacunas anticovid.