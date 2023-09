“Los 43 de Ayotzinapa”: mensajes revelan qué pasó y la trama de complicidades

Oscura trama

Influencia del cártel

La complicidad de los militares y policías

En la nómina del cártel

Testimonio y muerte

También civiles a la orden del cártel

¿Por qué los secuestraron y asesinaron?

Cronología de los hechos

Ellos habían llegado a esa ciudad, para tomar autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México, con el fin de participar en una manifestación, algo que hacían todos los años.la participación directa en el caso delEl diario estadounidensetuvo acceso aTras analizar el material, la conclusión a la que llega el NYT es que, responsable del secuestro de los estudiantes.Así, este cártel de la droga tenía a su disposición toda la maquinaria del Estado, no solo para traficar droga con total libertad, sino queDe los mensajes se desprende quepor orden de Guerreros Unidos.También se confirma queEl día de los hechos, los estudiantes que viajaban en autobusesUn total de 43 de jóvenes fueron entregados a Guerreros Unidos.Según elen los suburbios de Chicago. Nunca compartieron con México los mensajes,Los documentos consultados por el New York Times establecen que, pero nunca acudieron a socorrerlos.La nueva evidencia revelada permite saber ahora, que los estudiantes fueron llevados en grupos a diferentes lugares y aSegún el diario estadounidense, una declaración jurada de un socorrista que estaba en la nómina del cártel dice que. En una de ellas, uno de los comandantes de la policía le preguntó. Durante meses envió a un líder de Guerreros Unidos, actualizaciones al minuto sobre todos los movimientos de las fuerzas del orden.El medio informó también que segúnen el crematorio propiedad de la familia de un forense, que también estaba en la nómina del cártel.El integrante del cártel les dijo a las autoridades quey evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes., y se referían a ellos como “putos” a los que tenían “en la bolsa”.También hablan con los funcionarios del, a quienes incluso insultan y amenazan.“¿Quieres que ponga en orden a la prostituta de tu concejal, o lo matamos?”, le preguntó un miembro del cártel a un alcalde local.El alcalde respondió:y, según un testigo, ayudó a la policía a intentarMientras que un forense habló de recibir automóviles del cártel y declaró su lealtad a un líder de Guerreros Unidos en Chicago, llamándolo “mi jefe”.Elsostiene que en los meses previos al secuestro, de acuerdo con las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, puesante el avance de sus rivales narcos.Entonces, cuando decenas de, los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacarlo.. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue acusado de orquestar un, en particular las del poderoso ejército.A principios de este mes, el Gobierno Mexicano informó que se han iniciado procesos judiciales contra un total de 116 personas involucradas en el caso,. También se han presentado cargos. Mueren tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al ser atacados por policías, militares y criminales del cártel Guerreros Unidos. Hubo otras tres víctimas que no pertenecían a la institución. Además, 57 personas quedaron en calidad de desaparecidas. Posteriormente 14 fueron localizadas, por lo que el número de desaparecidos quedó en 43 estudiantes.. Veintidós policías municipales de Iguala son trasladados a un penal en Acapulco. Se les señalaba por ser probables responsables de los seis homicidios.. Iñaky Blanco Cabrera, procurador general de Guerrero, confirma la versión de que los policías municipales dispararon en contra de los estudiantes y también contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.. Policías federales y de Guerrero encuentran seis fosas clandestinas en Iguala. En ellas hay un número indeterminado de cadáveres y se presume que podrían corresponder a los desaparecidos.. Dos delincuentes afirmaron que, junto con policías de Iguala, asesinaron a 17 de los 43 estudiantes. Las declaraciones aseguran que Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, ordenó la detención de los jóvenes, mientras que alias El Chucky, jefe del cártel Guerreros Unidos, habría dado la orden de matarlos.. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) vincula al alcalde de Iguala, Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con la delincuencia organizada.. Suman casi 50 detenidos por el caso, luego de que la PGR informara de la detención de 14 policías de la localidad de Cocula, vecina a Iguala. Se les señala de participar en la detención, traslado y entrega de los 43 alumnos a criminales.Jesús Murillo Karam, el titular de la PGR, afirma que ninguno de los cuerpos hallados en las primeras fosas corresponde a la identidad de los alumnos desaparecidos.- 17 17 de octubre. Detienen a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.. La PGR imputa a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, así como al director de Seguridad Pública, Felipe Flores, por la desaparición de los normalistas.. La PGR declara a los 43 desaparecidos como muertos e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos. Los padres desconfían y envían partes de los restos encontrados en el basurero a un laboratorio en Innsbruck, Austria.. El laboratorio de Innsbruck identifica a uno de los estudiantes: Alexander Mora Venancio.. Jesús Murillo Karam presenta la versión de los hechos aceptada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como “La verdad histórica”. Esta versión señala que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel Guerreros Unidos.. Llega a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso. .. El GIEI informa a la PGR de un quinto autobús. Hasta ese momento, no se le había tenido en cuenta en la investigación.. El GIEI informa que varios agentes de policía y miembros de bandas delictivas que fueron arrestados habían sido torturados para confesar su participación en los hechos.. El GIEI cuestiona “la verdad histórica” y señala el traslado de drogas en uno de los vehículos como posible móvil del crimen de los estudiantes.. El Equipo Argentino de Antropología Forense anuncia que no se encontraron ni evidencias científicas, ni biológicas que indiquen que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.