Explosión de granada en auto de delincuentes: el video y lo que realmente pasó

Un video donde se ve a delincuentes disparando contra una vivienda en La Concordia, Ecuador, para luego escapar en un vehículo y enseguida registrarse una explosión y un gran destello fue difundido en las redes sociales y replicado por diferentes medios de varios países.“Delincuentes olvidaron lanzar una granada y explotó dentro de su auto: cuatro murieron y dos resultaron heridos”, titularon algunos medios.En el inicio del material se puede apreciar a los seis hombres disparando indiscriminadamente desde la calle hacia la fachada de la propiedad. Entre los disparos se escucha claramente a uno de los sospechosos gritando: “¡Métale plomo!”.Poco después de la ráfaga de disparos, los delincuentes se apresuraron a subirse a un vehículo y emprendieron su huida. A unos 200 metros de distancia, ocurrió una explosión, seguida de un estruendo ensordecedor.

Las imágenes fueron recogidas, principalmente, por medios internacionales de noticias, que aseguraban que los delincuentes habían olvidado que tenían una granada activada en el vehículo, y que en su huida, el artefacto explotó en el interior de su vehículo.Incluso, muchos medios que dieron la noticia, sin señalar ninguna fuente, aseguraban que cuatro de los delincuentes murieron y que otros dos resultaron heridos.Sin embargo, la realidad de lo ocurrido el pasado 2 de setiembre es otra. El diario ecuatoriano “El Universo”, confirmó que el hecho se produjo el sábado en la localidad de La Concordia, pero la policía, no tiene reportes de muertos ni heridos.Gustavo Játiva, de la subzona policial de La Concordia, explicó a ese diario ecuatoriano que los delincuentes dispararon contra una vivienda y avanzaron unos 500 metros. Allí hubo una detonación.Játiva dijo que, al parecer, el artefacto explosivo fue lanzado del vehículo y se produjo un estallido. Esa detonación ocurrió fuera del carro, por lo que los delincuentes no resultaron muertos ni heridos.“En La Concordia hay centros de salud pequeños. Se averiguó si hubo heridos por este evento, pero no tuvimos resultados. En Santo Domingo, tampoco hubo ingreso de personas heridas”, dijo el policía.Játiva agregó que nadie ha puesto una denuncia por la agresión armada contra la vivienda, por lo que no se conoce el móvil. “Nadie quiere decir nada”, dijo.El portal Primicias aseguró que La Concordia, al igual que otros cantones como Durán y Guayaquil, vive un auge de inseguridad y muertes violentas ligadas al crimen organizado.