Una empresaria argentina murió en un tiroteo en Texas

“Este caso es investigado como el homicidio número 42 de Austin en lo que va de 2023″, informó la Policía de esa ciudad texana, en Estados Unidos, el jueves pasado, luego de confirmar la muerte de Laura Jauregui, una ciudadana argentina que se encontraba en una casa de té, cuando un hombre entró al local y comenzó a disparar, aparentemente de manera aleatoria, para luego suicidarse.



Jauregui, de 64 años, tenía residencia en Uruguay desde hacía más de una década y era dueña del Hotel Brisas, ubicado en la costa balnearia del Departamento de Rocha. De acuerdo con el medio local La Paloma Hoy, anteriormente había sido propietaria de un restaurante en la rambla del pueblo.



Según consignó el diario local uruguayo, Jauregui era una persona conocida en La Pedrera y había reabierto el Hotel Brisas en octubre de 2010, “después de una etapa de reacondicionamiento y de transformarlo en uno de los hoteles boutique más importantes de la costa de Rocha”, reseñó el medio. Se trata de un lugar icónico en la zona, con más de un siglo de historia.



En su perfil de Instagram, el complejo turístico tiene más de 6000 seguidores y fotos no solo de sus instalaciones, sino también de la playa que se encuentra a pocos metros del hotel y del desayuno que ofrecen. Con una vista directa a la costa uruguaya, el Hotel Brisas se destaca por el estilo de sus habitaciones y su vista del amanecer. “Un oasis al lado del mar”, es el lema del lugar. Cómo fue el tiroteo

Según el reporte oficial publicado por la Policía de Austin, cerca de las 17 hs, el 911 de la ciudad recibió una llamada de emergencia en la que se informó que se habían escuchado múltiples disparos en el interior de Teapioca Luounge, una casa de té ubicada en el centro comercial a cielo abierto The Arboretum, al norte de la ciudad.



En las primeras llamadas se informó acerca de un tirador activo, que luego se identificó como Tang-Kang Dave Chiang y de quien, por el momento, no trascendieron imágenes. El hombre le habría disparado a Jauregui y a otra persona. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a dos mujeres en el piso con heridas de bala.



“Jauregui murió en el lugar. La segunda víctima, que no se identificó, fue trasladada a un hospital local con heridas graves”, se leyó en parte del informe policial, donde también se informó que Chiang falleció en el lugar luego de suicidarse.



Según trascendió, una vez que el hombre entró a la casa de té, habría decidido abrir fuego de manera aleatoria. Por el momento, se desconoce si Jauregui estaba en Estados Unidos por vacaciones o por negocios. Actualmente, las autoridades buscan testigos que hayan podido observar lo sucedido y que puedan prestar testimonio.



Además del Departamento de Policía de Austin, también se hicieron presentes efectivos del Emergency Medical Services (EMS, por sus siglas en inglés) del Condado de Austin-Travis y el Departamento de Bomberos de Austin. Inicialmente, se informó acerca de una explosión, pero en el lugar no fueron encontrados artefactos detonantes.



Tras el tiroteo, la casa de té emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el cual manifestó: “Con gran pesar, Teapioca Lounge, un miembro dedicado de The Arboretum en Austin, Texas, expresa su más sentido pésame a las víctimas, familias y comunidades afectadas por la reciente tragedia que tuvo lugar dentro de nuestro local”.