Canadá: dos personas fallecieron y otras seis resultaron heridas tras un tiroteo

"Se estaban celebrando dos bodas distintas en el salón, cuando afuera se escucharon unos disparos, lo que llevó a los sorprendidos invitados a buscar refugio, había caos, no había una dirección precisa hacia la que escapaba la gente, todo era una estampida", relató uno de los invitados a la boda de un amigo en Ottawa, capital de Canadá.



"Después se escucharon gritos, hubo una pausa y luego se oyeron más disparos. Los efectivos policiales dijeron que nos quedáramos en nuestros vehículos. No podíamos abandonar la escena", dijo el testigo.



La policía de la ciudad canadiense de Ottawa, en la provincia de Ontario, cerca de la frontera con Estados Unidos, confirmó que "murieron dos hombres de 26 y 29 años, ambos de Toronto, la ciudad más grande del país, informó la agencia ANSA.



"Entre los seis heridos había estadounidenses, pero sus vidas no corrían peligro", indicó el parte policial.



"Por ahora no hay indicios que sugieran que el tiroteo haya sido un crimen de odios, relacionado con la raza o con las creencias religiosas, pero no descartamos ninguna pista por el momento", afirmó en rueda de prensa Martin Groulx, inspector de la policía estatal canadiense.



Las dos muertes en el tiroteo ya elevan a doce el número de homicidios registrados durante el año 2023 en Ottawa, ciudad que tiene alrededor de un millón de habitantes.



Según el gobierno canadiense, "varias ciudades experimentaron un dramático aumento de la violencia armada en los últimos años con tiroteos cada vez más frecuentes".



Desde 2009, el país reportó un aumento del 81% en delitos violentos relacionados con armas de fuego.