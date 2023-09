Piden que "no cese la búsqueda" de argentinos desaparecidos en España

Sociedad Buscan a dos jóvenes argentinos que están desaparecidos en España

Familiares y amigos de los dos jóvenes que desaparecieron el último domingo al ingresar al mar en la costa de la ciudad española de Málaga convocaron hoy a una concentración para mañana, a las 17, en la esquina de avenida Luro y Mitre, en Mar del Plata, de donde ambos son oriundos.Con la consigna "que no cese la búsqueda", a través de las redes sociales, se organizó este encuentro de solidaridad con las familias de Emmanuel Soria (34) y Maximiliano Ludvik (29), los jóvenes argentinos que durante esta semana fueron buscados por rescatistas en las costas de Málaga, sin producirse novedades."Se pretende reforzar el pedido para que no cese la búsqueda de los chicos y mostrar que la ciudad de Mar del Plata está acompañando a sus familias en este momento de tanta incertidumbre", indicaron los convocantes al encuentro para la tarde del domingo, frente al Monumento a San Martín.Además, señalaron que habrá una acción similar en Málaga como demostración de "solidaridad" que han recibido algunos de los familiares de los jóvenes, que viajaron a España para seguir de cerca las tareas de búsqueda.Los dos marplatenses, que se encontraban de viaje por España desde hacía algunos meses, fueron vistos por última vez en la mañana del domingo 27 de agosto, informaron familiares y allegados denunciaron horas más tarde la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales.De acuerdo a lo informado, Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik salieron cerca de las 7 con la intención de ingresar al mar con una tabla de paddle surf y ver el amanecer, pero nunca regresaron.En la madrugada del lunes, luego de la denuncia policial sobre la desaparición, se puso en marcha un operativo de búsqueda con un avión, helicópteros, y embarcaciones.La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española comunicó que desde entonces "se están realizando alrededor de 15 horas diarias de búsqueda, en un área de más de 7.000 kilómetros cuadrados".El lunes, los tripulantes de un velero que navegaba más de 25 kilómetros al sureste de Málaga encontraron a la deriva la table inflable perteneciente a los dos jóvenes buscados.En la tarde del martes, en tanto, uno de los buques que intervine en el operativo localizó los cadáveres de dos hombres flotando en al área patrullada, a 15 kilómetros de la localidad malagueña de Fuengirola, pero se determinó que no pertenecían a Soria y Ludvik, sino que se trataba de "dos varones magrebíes".El operativo incluye el despliegue de un helicóptero Helimer 207 de Salvamento Marítimo, otras dos embarcaciones de esta entidad (Salvamar Alnitak y Salvamar Hamal), un patrullero de la Guardia Civil y barco de la Cruz Roja (LS Cronos).