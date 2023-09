Celebraron una boda poliamorosa en Brasil: se casaron tres hombres

, unieron sus vidas en matrimonio en una ceremonia emotiva celebrada en el Centro Histórico de São Paulo, este mes, donde losDespués de cinco años de un profundo noviazgo, este trisal decidió que era el momento adecuado para comprometerse en una unión significativa y celebrar su amor frente a sus seres queridos.Aunque la ley brasileña no respalda oficialmente los matrimonios poliamorosos, la ceremonia llevada a cabo en una azotea en el Centro Histórico encapsuló la belleza y el compromiso de su relación."¡Ahora los declaro marido y marido y marido!" resonaron las palabras de la oficiante Lidia Vas, marcando un momento único en la historia de las relaciones amorosas en Brasil.La ceremonia no solo incluyó el intercambio de anillos, sino también un ritual nupcial simbólico que representó la unión de sus almas.Cada uno de los hombres lleva, mientras que los detalles de la boda, como los degradados verdes en sus trajes, sugieren una posible referencia aLa icónica fachada del Teatro Municipal de São Paulo sirvió como telón de fondo para las fotografías de este día memorable mientras los tres hombres posaban con sus padrinos y madrinas.El evento no pasó desapercibido, ya que un video compartido en las redes sociales capturó momentos emocionales y de celebración, atrayendo el apoyo y los buenos deseos de amigos y familiares.Este acto de amor valiente no solo ha creado una resonancia en la comunidad LGBTQ+ en Brasil, sino que también ha suscitado discusiones sobre el reconocimiento legal de las relaciones no convencionales en el país, publicó