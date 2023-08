Capturaron un cocodrilo que pesaba más de 800 kilos y medía más de cuatro metros

Era mucho antes del amanecer y Will Thomas y su grupo de cazadores del Misisipi intentaban capturar un caimán. No tenían ni idea de lo grande que era, sólo sabían que les había dado todo lo que podían aguantar durante siete horas en el río Yazoo., según el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Misisipi.”, dijo Thomas, un abogado de 43 años de Madison, Misisipi, a The Washington Post. “Cuando tienes un animal de 800 libras en el extremo de una caña de pescar, y se acerca y parece una bestia, todo el mundo se vuelve como loco, y tu adrenalina se dispara”. Los cazadores acabaron con el caimán de un escopetazo, después de ponerle un lazo de acuerdo con la ley estatal, según Thomas.Las fotos compartidas con The Post muestran a los sonrientes cazadores -Thomas, Don Woods, Tanner White y Joey Clark- sujetando al enorme caimán con la boca abierta. Los cazadores se han ganado los elogios de Mississippi PMA, el gobernador Tate Reeves (R) y los observadores que dijeron que la vista del caimán récord era “material de pesadilla”.“Su tamaño era impresionante, pero no pensábamos que fuera nada especial”, dijo Thomas. “Pero cuando lo sacamos, sacamos la cinta métrica y nos dimos cuenta de que medía más de 14 pies, el nivel de excitación subió”.El PMA confirmó las medidas del caimán, que batió el récord, diciendo en un post de Facebook que el animal tenía un perímetro abdominal de 66 pulgadas y un perímetro caudal de 46,5 pulgadas. La agencia señaló que el récord anterior del caimán más largo capturado se estableció en 2017 con un animal que medía 14 pies y 3/4 pulgadas de largo.“Realmente me sorprendió”, dijo Andrew Arnett, coordinador del programa de caimanes del PMA, a The Post. “No todos los años se consigue algo de esta magnitud”.El récord mundial de longitud de caimán es de 15 pies y 9 pulgadas (4,8 metros), medido en 2014 en Alabama. Misisipi comenzó a ofrecer temporadas de caza deportiva de caimanes en 2005. Más de 950 etiquetas de caza de caimanes se otorgaron en un sistema de lotería a los cazadores de Misisipi este año durante la temporada de 10 días, dijo Arnett. La temporada de este año empezó el viernes y termina el Día del Trabajo.Thomas no fue elegido en la lotería de este año, pero Woods, su primo, fue seleccionado para una marca, dijo. Los dos salieron con White y Clark el primer día de la temporada la semana pasada en la zona de caza de caimanes del centro-oeste del estado, dijo Thomas.El grupo tenía un caimán en mente cuando salieron el viernes. Era uno bastante grande que habían avistado en el río Yazoo y que probablemente seguiría allí para que lo cazaran, dijo Thomas. No quiso decir dónde estaba exactamente, ya que un cazador “no quiere que nadie conozca su lugar”.“Sabíamos que era al menos de 12 pies y sabíamos más o menos dónde estaba. Cuando metimos el barco esa noche fuimos directamente a ese lugar”, dijo. “Los caimanes son territoriales y los más grandes se quedan en el mismo sitio. Éste era especialmente territorial, y no salía de una zona de 200 metros”.A las 9 p.m. del viernes, Woods consiguió enganchar al caimán antes de que se soltara. El grupo volvió a hacer lo mismo. Y otra vez. Y otra vez. Durante horas, el caimán rompió el anzuelo nueve o diez veces pasando por debajo de troncos o sentándose en el fondo del río, dijo Thomas. En el proceso, el caimán destrozó sus carretes e incluso rompió una caña.“Probablemente no teníamos el mejor equipo porque rompió todo lo que teníamos”, dijo Thomas. “Al final de la noche, no creí que pudiéramos atraparlo porque nuestro equipo estaba destrozado”.Woods relató al Clarion-Ledger el tamaño del caimán que estuvieron intentando subir a su pequeñísima embarcación durante horas.“Su lomo era gigantesco”, dijo Woods, añadiendo que la experiencia fue “surrealista”.Los hombres sabían que no tenían mucho tiempo antes de que saliera el sol y volviera el brutal calor del Misisipi. Lo intentaron una vez más con el equipo que aún podían utilizar.Entonces, a las 3:30 de la madrugada del sábado, consiguieron matar al caimán. Treinta minutos más tarde, el caimán estaba a salvo en el barco. Exhaustos y excitados, los hombres pronto se plantearon la cuestión de su propia seguridad en una pequeña embarcación que transportaba un caimán de 800 libras que cubría toda la embarcación.“El barco empezó a hacer agua y tuvimos que llevarlo al otro lado para evitar que se hundiera”, cuenta Thomas. “Había cuatro hombres y un caimán de 4,5 metros en una embarcación de 4,5 metros, así que por un momento no pudimos hacer nada”.El grupo llegó a tierra y se dirigió a que midieran al caimán en Red Antler Processing, una tienda de caza y procesamiento de caza salvaje de Yazoo City, a más de 65 km al norte de Jackson. Shane Smith, propietario de Red Antler Processing, dijo a The Post que el caimán llamó inmediatamente su atención.“Cuando se detuvieron, dijeron que tenían un caimán muy grande y cerca de 14 pies. He oído eso muchas veces, y la mayoría de las veces es una exageración”, dijo Smith. “Pero éste no lo era”.Smith notificó al PMA que el caimán había batido el récord de 14 pies y 3 pulgadas. Cuando Smith vio que el caimán tenía una etiqueta metálica en la punta, se dio cuenta de que había sido capturado y liberado anteriormente, y llamó al PMA para saber más.“En 2005, un residente que vive cerca de Vicksburg llamó [al PMA]para que retiraran a este caimán de su propiedad porque era una molestia”, declaró Smith al Post, añadiendo que fue reubicado en el río Yazoo. En aquel momento, el caimán medía 3 metros y 5 centímetros, según Smith.Los días transcurridos desde que capturaron el caimán récord han sido abrumadores para los hombres, dijo Thomas. “Hablar con alguien del Washington Post no era algo que pensara que estaría haciendo un lunes por la mañana”, dijo.Los hombres donaron las 340 libras de carne de caimán a Red Antler, que las donará a los refugios contra el hambre que las necesiten. Woods, el poseedor de la etiqueta, recibirá la cabeza del caimán, y los demás “harán algo especial con la piel”, dijo Thomas.Cuando se le preguntó qué sentía cuando subieron el caimán gigante al barco, Thomas dijo que siempre recordará sentirse mentalmente agotado y exhausto al saber que el grupo había terminado la mayor cacería de su vida.“Habíamos estado luchando y te alegras de que la lucha haya terminado”, dijo Thomas. “Todos nos sentimos como, menos mal que la lucha ha terminado, y hemos ganado”.