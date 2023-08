Fijaron la fecha del comienzo del juicio a Donald Trump por asalto al Capitolio

Una jueza dictaminó que el juicio contra el expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio de enero de 2021, que intentó evitar la investidura presidencial de Joe Biden, comenzará el 4 de marzo de 2024.



La jueza del distrito de Washignton D.C. Tanya Chutkan decidió no dar lugar a ninguna de las mociones planteadas por las partes, ni atrasar el juicio hasta abril de 2026, tal como había solicitado el equipo de defensa de Trump, ni comenzarlo el 2 de enero de 2024, como había pedido el fiscal especial Jack Smith, ya que, según su criterio, ninguna de las opciones era "aceptable".



La jueza Chutkan llevó a cabo una audiencia en la que evaluó los argumentos presentados por Smith y el equipo de defensa de Trump en relación a la fecha para un juicio en el marco de la investigación federal sobre el presunto intento del ex presidente de interferir en la confirmación oficial del demócrata Joe Biden en el cargo, según informó CNN.



Durante la audiencia, Smith propuso que el juicio comience el 2 de enero de 2024, dos semanas antes de la primera prueba importante de Trump en las primarias del próximo año, que comienzan ese mes en Iowa, en el centro del país.



El fiscal especial estimó que el juicio "no debería durar más de cuatro a seis semanas". Por otro lado, la defensa solicitó que el juicio se lleve a cabo un año y medio después de las elecciones de 2024, para las cuales el expresidente es el claro favorito dentro de su Partido Republicano.



La decisión de la jueza federal sobre la fecha del juicio podría ser crucial para las aspiraciones del republicano de obtener la nominación de su partido en la carrera por la Casa Blanca. La mayoría de los expertos en asuntos judiciales consideraron que el plazo de dos años y medio solicitado por la defensa era exagerado y se esperaba que se estableciera un plazo más acorde a los deseos de la Fiscalía, como finalmente ocurrió.



Además, el expresidente de 77 años enfrenta cuatro acusaciones criminales y tres demandas civiles. En otra causa en curso en Miami, Florida, un tribunal federal lo acusó en junio de "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal" por haberse llevado documentos oficiales de la Casa Blanca al dejar la presidencia.



En marzo, un gran jurado del estado de Nueva York lo acusó de fraude fiscal relacionado con el pago de dinero a una actriz porno para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial, con el objetivo de no perjudicar su candidatura en 2016.



Las fechas de los juicios en Nueva York y Florida fueron programadas para marzo y mayo de 2024, respectivamente. En el caso de Georgia, el expresidente fue acusado junto con otros 18 colaboradores de intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Biden.