China reduce impuesto sobre operaciones bursátiles para "reforzar confianza"

La reducción del impuesto, la primera desde 2008, entrará en vigor el lunes. Hasta ahora, el impuesto era de 0,1%.



"Para dinamizar el mercado de capitales y reforzar la confianza de los inversores, el impuesto de timbre sobre las transacciones de valores se reducirá a la mitad a partir del 28 de agosto", declararon en un comunicado conjunto el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC), recogido por la agencia de noticias AFP.



Para impulsar moderadamente la demanda de márgenes de negociación, la CSRC anunció que, a partir del cierre de la sesión del 8 de septiembre, los inversores deberán depositar al menos el 80% de la cantidad prestada, frente al 100% anterior, informó el diario China Daily.



Según la Comisión, se gestionará el tamaño total de la reducción de las participaciones de los grandes accionistas.



El accionista de control o el controlador real de una empresa cotizada no podrán reducir sus participaciones a través del mercado secundario en varios supuestos, entre ellos cuando la empresa vea caer el precio de sus acciones por debajo de su precio de oferta inicial, cuando no haya distribuido dividendos en efectivo en los últimos tres años y cuando los dividendos en efectivo acumulados sean inferiores al 30 por ciento del beneficio neto anual medio de la empresa en los últimos tres años.



Con el anuncio, el Gobierno busca volver a atraer a los inversores que perdieron confianza en los activos chinos.



La medida era muy esperada por el sector financiero de China continental, golpeado por la mala situación económica del país, inmerso en una crisis de deuda inmobiliaria, un bajo gasto de los consumidores y un desempleo récord entre los jóvenes.



El índice CSI 300 de las mayores capitalizaciones de las bolsas de Shanghái y Shenzhen cayó alrededor de un 4% en 2023, tras dos años consecutivos de descensos, según la agencia de información financiera Bloomberg.



La caída se debe, en parte, a la ausencia de recuperación económica significativa tras la pandemia de Covid-19 en China.



En ese contexto, el gigante inmobiliario Evergrande, fuertemente endeudado, anunció hoy nuevas pérdidas en el primer semestre de 2023, aunque menores a las registradas en igual período de 2022.



La compañía registró un desequilibrio equivalente a 4.530 millones de dólares en el período enero-junio de este año, aproximadamente la mitad de la pérdida computada en el mismo lapso del año pasado, indicó en un comunicado publicado en la web de la bolsa de Hong Kong.



Asimismo, Evergrande estimó en 328.000 millones de dólares su deuda a fin del primer semestre, después de que fuera de 340.000 millones seis meses antes.



Paralelamente, la empresa sufrió un significativo deterioro de su liquidez, pues en el mismo período sus activos en efectivo se redujeron de 2.000 a 556 millones de dólares.



Las acciones de Evergrande volverán a cotizarse mañana en la Bolsa de Hong Kong luego de que fueran suspendidas en marzo de 2022 debido a que la empresa no había publicado entonces sus resultados de 2021.