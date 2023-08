Estados Unidos: reportan decenas de muertos en un tiroteo en un negocio

Policiales Un sujeto fue herido de un disparo de arma de fuego y fue derivado a un hospital

Sospechoso del tiroteo está muerto, dice senadora estatal

Indicó que se reportaron “varias muertes” y que la Oficina del Sheriff de Jacksonville recibiría más detalles en breve.Deegan también le dijo a WJXT, afiliada de CNN, que el atacante estaba atrincherado dentro de una tienda Dollar General en Kings Road. Se desconoce hasta el momento si las víctimas recibieron disparos dentro de la tienda o en un lugar diferente.El portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville, Eric Prosswimmer, dijo a CNN que el departamento estaba “en espera” para tratar a las víctimas, pero no podía compartir ninguna información sobre cuántas personas resultaron heridas.Jacksonville está ubicada en el noreste de Florida, a unos 56 kilómetros al sur de la frontera con Georgia.El área cercana a la tienda Dollar General cuenta con varias iglesias y un edificio de apartamentos al otro lado de la calle.La Universidad Edward Waters, una escuela cristiana privada históricamente de personas negras que está ubicada a menos de una milla al sureste de la tienda, emitió una orden de permanencia en el lugar en todo el campus. La advertencia decía que los estudiantes, profesores y personal no parecen estar involucrados, según informes preliminares.La persona sospechosa de ejecutar el ataque en una tienda Dollar General en Jacksonville el sábado por la tarde está muerta, le dijo a CNN la senadora estatal Tracie Davis.Davis se reunirá con el sheriff de Jacksonville, T.K. Aguas.Las circunstancias que rodearon la muerte del sospechoso del tiroteo no están disponibles, pero aún se espera una conferencia de prensa el sábado.