Nueva ley en Europa cambia las reglas de juego para Google, Facebook y TikTok

Los gigantes de Internet deberán cumplir desde este viernes con nuevas regulaciones en la Unión Europea (UE), a partir de la entrada en vigor de una ley que busca transparentar las formas de operar de estas plataformas y luchar contra la desinformación y la difusión de discursos de odio, y que contempla además importantes multas en caso de incumplimiento.



La Ley de Servicios Digitales (LSD) se impone a partir de este viernes a las 19 principales redes sociales, sitios de comercio y motores de búsqueda, entre ellos Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) o TikTok, informó la agencia de noticias AFP.



Estas empresas, que cuentan cada una con más de 45 millones de usuarios activos en la UE, están sometidas a nuevas obligaciones para combatir la desinformación, el odio en línea, la pornografía infantil o las falsificaciones, todo bajo la vigilancia de la Comisión Europea. Mayor protección sobre los contenidos

Se trata de “proteger a nuestros hijos, nuestras sociedades, nuestras democracias”, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X.



Los infractores se exponen a sanciones que podrían alcanzar el 6% del volumen de negocios mundial de su grupo y, como último recurso, en caso de reiteradas infracciones graves, una prohibición temporal de operar en la UE.



Las plataformas deben proponer a los internautas una herramienta para señalar fácilmente los contenidos ilícitos, tal como los definen las legislaciones nacionales o los textos europeos, y retirarlos rápidamente.



También deben someterse a una auditoría anual independiente para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones.



“Europa es hoy la primera jurisdicción del mundo donde las plataformas en línea ya no tienen un ‘trato de favor’ y no fijan sus propias reglas. Ahora son entidades reguladas al igual que las instituciones financieras”, declaró Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, prometiendo “hacer cumplir escrupulosamente la LSD”.



De acuerdo con la nueva legislación, los sitios de comercio online deben poder rastrear a los vendedores para reducir las estafas.



Las plataformas Amazon y Zalando, que están entre las 19 sometidas a las nuevas reglas, deben explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendación y ofrecer alternativas sin personalización.



De todas formas, ambas plataformas interpusieron un recurso ante la Justicia europea al considerar que no cumplen los criterios para estar en esa lista.



En cuanto a la publicidad, la LSD prohíbe dirigirse a menores o publicar anuncios basados en datos sensibles (religión, orientación sexual, etc.).



Varios gigantes ya anunciaron cambios para cumplir las normas antes de la fecha límite del viernes.



TikTok ya permite desactivar las recomendaciones personalizadas de contenido, determinadas por algoritmos según los supuestos intereses del usuario.



Lo mismo en Meta, firma matriz de Facebook e Instagram, que aseguró haber contratado a 1.000 personas para la aplicación de la LSD.



El gigante californiano también se comprometió a referenciar y archivar todos los anuncios dirigidos a internautas en la UE y a divulgar los parámetros utilizados para la segmentación (edad, género, localización, entre otros).



Google también prometió dar más información sobre la manera en que se moderan los contenidos en sus servicios, y permitir el acceso de investigadores a más datos.



El dueño de X, el magnate Elon Musk, afirmó que la red social está “trabajando duro” para cumplir las nuevas normas europeas.



En junio, una prueba realizada por un equipo de la UE con Twitter concluyó que esta red social todavía tenía “mucho camino que recorrer” para respetar las reglas de la LSD, según un responsable de la Comisión.



Un centenar de personas en el Ejecutivo europeo están encargadas de vigilar la aplicación de la LSD.



De manera general, la mayoría de los cambios inducidos por esta legislación no serán inmediatamente visibles para el usuario, ya que muchos se producirán entre bastidores, dentro de las compañías implicadas, advirtió la misma fuente a la agencia AFP.