Hallaron asesinada a una adolescente: fue enterrada en un médano por su ex novio

El cuerpo Valentina Cancela Sarmoria, la adolescente de 17 años que buscaban desde el martes en Punta del Este, apareció este miércoles por la tarde semienterrado en un médano de Playa Brava de esa localidad balnearia de Uruguay. Hasta allí se dirigieron los investigadores guiados por el exnovio de la joven, que estaba detenido y ahora confesó la autoría del crimen.La policía de Maldonado desplegó un operativo por tierra y aire con el objetivo de dar con el paradero de la joven. Había sido vista por las cámaras de seguridad de la ciudad por última vez a las 15.30 de este martes en compañía de su expareja, también de 17 años, con el que ingresó a una de las playas del lugar del que luego salió el joven en solitario.Liliana, su madre, relató que el martes suele tener clase de inglés por la tarde, después de la jornada escolar. "Hay días que viene a almorzar a casa, a veces se compra un sánguche y va a lo de una amiga", comentó la mujer. "Esta vez, cuando llegué a casa, dije 'Qué raro, no vino posiblemente se haya quedado en la casa de una compañera'".A las 14.55, según las declaraciones que recogió el diario El País de Uruguay, comenzó a llamarla al celular. Su hija no atendía. Volvió a intentar comunicarse con ella a las 15.30. Tampoco tuvo éxito. "En un momento sentí una opresión muy fuerte en el pecho, intuición de madre, y dije 'algo anda mal'", siguió Liliana, que radicó la denuncia a las 18 del martes.Este miércoles a la mañana, las autoridades habían encontrado una primera pista sobre el paradero de la chica: una mochila y el celular de la joven estaban enterrados en las inmediaciones del lugar donde más tarde encontraron el cuerpo.Según consignó el noticiero local Telemundo, el exnovio de la adolescente, sobre el que recae una medida de restricción, fue interrogado por la Fiscalía uruguaya y aseguró que había conversado dos horas con Cancela y se retiró solo del lugar.Horas más tarde,, señalaron los diarios uruguayos El Observador y El País. Además, señaló a las autoridades donde estaba el cadáver de Valentina. El hallazgo se produjo en la parada 6 de la Playa Brava de Punta del Este., por lo que no podía acercarse a Valentina. Terminaron su relación sentimental en febrero pasado.