En Brasil hubo apagón masivo: el gobierno pedirá una investigación

El gobierno de Brasil dijo que pedirá a la Policía Federal una investigación por el masivo apagón que afectó hoy a casi todo el país durante alrededor de seis horas.



“Estoy absolutamente convencido de que el Operador Nacional del Sistema (ONS) no puede decir todavía si estos hechos fueron eminentemente técnicos, o si también hubo error humano o incluso dolo”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.



En conferencia de prensa, Silveira explicó que el sector es “altamente estratégico, sensible y fundamental” y reveló que el Ejecutivo solo tiene información de una sobrecarga en una línea de transmisión de energía en Ceará, lo que provocó el colapso del sistema en las regiones Norte y Nordeste.



Cuando esto ocurrió, el ONS moduló la carga que estaba siendo enviada al Sur, Sudeste y Centro-Oeste, como una forma de protección, lo que provocó que la energía se redujera en estas regiones.



Hubo al menos 16.000 megavatios (MW) de cortes de energía.



Antes de la conferencia, el ministro había informado que el sistema nacional de energía “fue restablecido a las 14.30, faltando ajustes puntuales que tienen que realizar las empresas distribuidoras en algunas ciudades".



El apagón empezó a las 8.30, cuando el corte en casi el 25 por ciento del total del sistema generó cortes en varios puntos, aunque ya a las 9 empezó a normalizarse la situación y cerca del mediodía ya se había recuperado la energía en el sur, sureste y centro-oeste del país, según la agencia estatal de noticias Brasil.



Además de las investigaciones internas del ONS y de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el Gobierno pidió al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que la Policía Federal y la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) investiguen en detalle el hecho.



Según Silveira, la ONS aún evaluará si hubo otro evento al mismo tiempo, en otra parte del país.



“El único evento que se puede decir es este de Ceará. Todavía no hay otro evento señalado por el ONS, pero se supone que tuvimos un segundo evento que provocó este hecho de esta magnitud”, reseñó.



“Gracias a la robustez de nuestro sistema, para que ocurra un evento de esta magnitud, debe haber una redundancia de hechos relevantes”, dijo, según la estatal Agencia Brasil.



De acuerdo con el MME, en las regiones Sur, Sureste y Centro Oeste, la energía retornó alrededor de una hora después de la interrupción y en las regiones Norte y Noreste, el suministro se restableció por completo a las 14:49.



El apagón llegó a 25 estados y al Distrito Federal. El único estado que no se vio afectado fue Roraima, que no forma parte del Sistema Interconectado Nacional. Alrededor de 27 millones de personas se vieron afectadas, lo que representa un tercio de los consumidores brasileños.



El apagón provocó problemas en el metro de ciudades como San Pablo y Salvador de Bahía y caos en las calles de otras capitales porque los semáforos dejaron de funcionar, pero en general se trató de incidentes de escasa gravedad.