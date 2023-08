Explosión en estación de servicio: al menos 35 muertos y decenas de heridos

?? | LO ÚLTIMO: Al menos 12 personas muertas y otras 50 heridas en una explosión en una gasolinera en Makhachkala, Rusia. pic.twitter.com/YdleRcXn8o — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 14, 2023

Al menos 35 personas murieron y decenas resultaron heridas anoche por una explosión y un incendio en una estación de servicio en, una región rusa en el Cáucaso, según el último balance difundido por las autoridades locales.Las causas del siniestro todavía se desconocen, pero los accidentes e incendios de este tipo son habituales en Rusia y muchas veces ocurren porque no se respetan las normas de seguridad o las instalaciones son vetustas, según consignó la agencia de noticias AFP.La explosión tuvo lugar en la noche del lunes en las afueras de Majachkalá, capital de Daguestán, y causó un profundo cráter y un gigantesco incendio, según imágenes de la televisión rusa.El Ministerio de Situaciones de Emergencia informó de 35 fallecidos en su último balance, y el Ministerio de Salud dio cuenta de 80 heridos."Todo a nuestro alrededor estaba en llamas (...), no se veía nada", explicó un testigo a la cadena rusa Ren-TV, mientras varios médicos le curaban una herida en la cabeza.El presidente ruso, Vladimir Putin, presentó sus condolencias a las familias de las víctimas y "deseó una rápida recuperación a los heridos", según un comunicado del Kremlin.Su par bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado de Moscú, también expresó su pésame.Majachkalá, de unos 600.000 habitantes, es la capital de Daguestán, una república en el sur de la Federación Rusa limítrofe con Chechenia que comparte frontera con Georgia y Azerbaiyán.Edificios cercanos a la estación quedaron dañados, informó el Comité de Investigación local, que abrió una investigación criminal para establecer las causas del incendio.El jefe de la administración de Daguestán, Serguéi Melikov, explicó que la explosión tuvo lugar poco antes de las 22 (16 hora argentina)."Los motivos y el tipo de explosión se están aclarando", agregó y elogió los "actos heroicos" de los rescatistas que, según consideró, evitaron que el número de víctimas fuera mayor.Según un testigo citado por el diario ruso Izvestia, el incendio comenzó en una zona donde había vehículos estacionados y se extendió a la gasolinera."Después de la explosión, todo nos cayó encima de la cabeza, no veíamos nada", explicó este testigo.Horas después, el fuego, que se expandió por una superficie de 600 metros cuadrados y para el que desplegaron 260 bomberos, fue extinguido, según el ministerio de emergencias.En un video publicado por el ministerio, un grupo de bomberos intenta apagar unas elevadas llamas cerca de restos de vehículos, y equipos de emergencia examinan los escombros en un edificio.Un avión Il-76 con equipamiento médico fue enviado a Majachkalá para evacuar a los heridos graves hacia Moscú, agregó el ministerio.Las autoridades decretaron el martes jornada de duelo en Daguestán."Al final de la investigación realizada por las fuerzas del orden, se hará todo lo posible para que la justicia triunfe y para que la seguridad de todos los habitantes de Daguestán quede garantizada", señaló el jefe de la administración local, Serguéi Melikov.