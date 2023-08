Encontró en el océano un reloj perdido hace años y lo devolvió a su dueño

Un reloj Rolex Submariner perdido en 2019 fue reunido con su legítimo propietario después de pasar cuatro años sumergido frente a la costa australiana de Noosa, Queensland. El reloj de lujo fue descubierto por el surfista profesional y guardaparques Matt Cuddihy mientras buceaba.



Según publicó la revista especializada en temas de relojes Fratello Watches, el artefacto encontrado tenía en la parte posterior una inscripción que decía: "Presentado en 1971", por lo que Cuddihy pensó que debió ser un regalo especial para alguna persona en particular. Publicó en sus redes sociales una imagen del Rolex, con la esperanza de encontrar al dueño y lo logró.



Cuddihy recibió cientos de mensajes y ofertas de coleccionistas extranjeros para comprar el Rolex encontrado. Sin embargo, Matt mantuvo su propósito. "Lo único que quería era reunirlo con su dueño", comentó. "Nunca lo iba a vender. Sabía que significaba mucho para alguien. Hay tanta historia allí", agregó.



Tiempo depués, Matt recibió un mensaje de "Ric", un residente de Queensland, de 69 años, que mencionaba lo de la inscripción: "Oye, Matt, si ese reloj tiene una inscripción especial en la parte posterior, es mío. Me puse en contacto con la Policía y con Rolex después que lo perdí, para ver si lo encontraron. Quizá pueda recuperarlo, porque tiene recuerdos muy especiales para mí".



"Recuerdo que Matt preguntó si teníamos números de serie y podíamos describir la inscripción. Cuando respondimos, volvió a nosotros y dijo: Parece que podríamos tener números coincidentes", expuso Ric. "Todo es bastante increíble. Todavía quedan grandes personas en el mundo", añadió.



La conexión del reloj y su dueño

Ric había recibido ese reloj como regalo de su papá cuando tenía 18 años. "Mi padre fue prisionero de guerra en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, por más de tres años, tras ser capturado durante el ataque a St Nazaire en 1942. Su bote salió volando del agua: fue uno de los pocos sobrevivientes del barco en el que andaba. Era un hombre increíble. Murió en 2003", explicó.



En la década de 1980, el reloj estuvo en un pozo séptico durante casi tres años. "Todavía funcionaba bien, aunque había perdido su brazalete, así que lo cambié por una correa, que fue como lo encontró Matt", explicó Ric.



El 6 de febrero de 2019, Ric perdió por segunda vez su Rolex. "Estaba surfeando en el parque nacional. Mi reloj tenía una correa de velcro. Cuando levanté la muñeca para ver qué hora era, fue que me di cuenta de que había perdido el reloj en las olas", contó.