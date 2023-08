Nueva variante del coronavirus EG.5 o Eris: ¿se puede reanudar la pandemia?

Mayor transmisibilidad

La Organización Mundial de la Salud clasificó el miércoles la cepa del coronavirus EG.5, o eris, que circula en Estados Unidos y China como "variante de interés", pero afirmó que no parece suponer una amenaza mayor para la salud pública que otras.La variante de rápida propagación, la más prevalente en los Estados Unidos con más del 17% de los casos estimados, estuvo detrás de los repuntes del virus en todo el país y también se detectó en China, Corea del Sur, Japón y Canadá, entre otros países."En conjunto, las pruebas disponibles no sugieren que EG.5 presente riesgos adicionales para la salud pública en relación con los otros linajes descendientes de Omicron que circulan actualmente", afirmó la OMS en una evaluación de riesgos.Añadió que era necesaria una evaluación más exhaustiva del riesgo planteado por EG.5.El COVID-19 mató a más de 6,9 millones de personas en todo el mundo, con más de 768 millones de casos confirmados desde la aparición del virus. La OMS declaró el brote pandémico en marzo de 2020 y puso fin al estado de emergencia mundial para el COVID-19 en mayo de este año.Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS sobre COVID- 19, expresó que EG.5 tenía una mayor transmisibilidad, pero no era más grave que otras variantes de omicrón."No detectamos un cambio en la gravedad de EG.5 en comparación con otros sublinajes de Omicron que han estado en circulación desde finales de 2021", acotó.No hay indicios de que la nueva variante sea más grave. De acuerdo con los especialistas que se han encargado del análisis de este sublinaje del virus, la sintomatología es similar a la presentada por la acción de otras mutaciones del coronavirus, por lo que se ha descartado la existencia de un mayor riesgo.Los principales síntomas siguen siendo el dolor de garganta, la congestión, los estornudos, la tos, el dolor de cabeza, la voz ronca, los dolores musculares y la pérdida de olfato.El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus deploró que muchos países no estén notificando los datos de COVID-19 a la OMS, e informó que solo el 11% había reportado hospitalizaciones e ingresos en UCI relacionados con el virus.En respuesta, la OMS emitió una serie de recomendaciones permanentes para COVID, en las que instaba a los países a seguir notificando los datos de COVID, en particular los de mortalidad y morbilidad, y a seguir ofreciendo la vacunación.Van Kerkhove afirmó que la ausencia de datos de muchos países estaba obstaculizando los esfuerzos de lucha contra el virus."Hace aproximadamente un año, estábamos en una situación mucho mejor para anticiparnos o actuar o ser más ágiles", dijo. "Y ahora el retraso en nuestra capacidad para hacerlo es cada vez mayor. Y nuestra capacidad para hacerlo está disminuyendo".“El contexto es propicio para la reanudación de la epidemia”, explicó el profesor Mircea Sofonea, profesor de la Universidad de Montpellier, antes de precisar: “Siempre está la evolución viral con escape inmunológico y falta de seguimiento”.Los especialistas ahora se están dirigiendo al inicio del año escolar en Europa, en septiembre.“La pregunta que habrá que hacerse es qué haremos cuando baje el índice de inmunidad y las condiciones climáticas sean un poco más húmedas y más favorables al virus, probablemente al inicio del año escolar o en invierno”, dijo este lunes el profesor Philippe Amouyel, al diario Le Figaro. Por lo tanto, los próximos meses deben ser observados de cerca.Si el Covid-19 ya no aparece en los titulares, no ha desaparecido. El aumento de los casos por EG.5 observado por Public Health France, ha incrementado las visitas a las salas de emergencia, pero en pequeñas proporciones.Si bien la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud finalizó en mayo, esta nueva cepa parece preocupar lo suficiente a la OMS como para ponerla bajo vigilancia. Fuente: (Reuters/NA)