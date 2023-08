Cuatro años y nueve meses de prisión para policía que mató a George Floyd

Un ex oficial de Policía estadounidense fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por ayudar e incitar al homicidio de George Floyd, el hombre que murió de asfixia en 2020 al ser inmovilizado contra el suelo por la rodilla de un policía durante su detención.Tou Thao, ex oficial de Policía de Minneapolis, no se mostró arrepentido ni admitió haber cometido ningún delito antes de ser condenado, y dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a Floyd durante su detención el 25 de mayo de 2020 en esa ciudad del norteño estado de Minnesota."Obviamente, ese día, no teníamos la intención de… yo no tenía la intención de hacer ninguna maldad, ni nada por el estilo, ni de tratar de lastimar a nadie. Esa nunca fue mi intención. Hice lo mejor que pensé que podía", dijo.Thao habló durante unos 20 minutos sobre cómo redescubrió el cristianismo después de la muerte de Floyd y pronunció un sermón religioso ante la corte, pero el juez le llamó la atención por su falta de arrepentimiento."Señor Thao, para ser completamente honesto, después de tres años de reflexión, esperaba un poco más de remordimiento, arrepentimiento, reconocimiento de algo y menos prédica", dijo el juez del condado de Hennepin, Minnesota, Peter A. Cahill, informó la cadena de noticias CNN.La sentencia se ejecutará simultáneamente con los tres años y medio de prisión que Thao recibió anteriormente -que cumple en la actualidad- por una condena en un tribunal federal por violar los derechos civiles de Floyd.Thao, un veterano de nueve años en el cuerpo policial, es el cuarto y último oficial sentenciado por el asesinato.Derek Chauvin, el oficial que fue grabado desde un teléfono móvil mientras aplastaba con su rodilla el cuello de Floyd durante más de nueve minutos, fue declarado culpable de asesinato en 2021.Pese a que Floyd gritaba que no podía respirar, Thao retuvo a una pequeña multitud de transeúntes mientras Chauvin y otros dos oficiales sometían a la víctima por haber presuntamente pagado cigarrillos con un billete falso.Los otros dos oficiales en la escena, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, tomaron las rodillas y las caderas de Floyd mientras Chauvin se arrodillaba sobre su cuello.Lane y Kueng el año pasado se declararon culpables en un tribunal estatal de ayudar e incitar a un homicidio involuntario en segundo grado.Lane fue condenado a dos años y medio de prisión, mientras que Kueng fue condenado a tres.En un juicio federal el año pasado, Kueng y Lane también fueron declarados culpables de violar los derechos civiles de Floyd."Basta con decir que creo que su culpabilidad es menor que la del Sr. Chauvin, pero muy por encima de Mr. Kueng y el Sr. Lane, como un oficial superior experimentado que estaba en la mejor posición para salvar a George Floyd", dijo hoy el juez Cahill a Thao."En consecuencia, creo que una sentencia en la parte superior del rango (de los años de prisión posibles) sería un castigo digno", estimó el juez.Cuando se le preguntó a Thao si tenía alguna pregunta, dijo: "No, Dios lo bendiga, señor".