Un incendio se extendió en una isla de Italia y evacuaron a 600 personas

Las llamas, que se originaron esta mañana en el área del monte Longu, se vieron favorecidas por los vientos de Mistral y se extendieron rápidamente hacia la localidad de Siniscola y La Caletta, por lo que fue necesario evacuar la zona, según informó la agencia Europa Press.



Los Bomberos de Nuoro enviaron a seis dotaciones a combatir el incendio, apoyadas por aviones anfibios Canadair.



Cerca de Feraxi, en el sur de la isla, al menos cuatro granjas fueron devastadas por el fuego, mientras que el parque regional de Molentargius, un humedal protegido, también sufrió graves daños.



"No hay certezas absolutas, pero me cuesta creer que los incendios han sido provocados por autocombustión. Una cosa es cierta, el daño es muy grave en nuestro territorio, una herida que no será fácil de curar", declaró Salvatore Piu, el alcalde de Muravera, también al sur de la isla.



"Anunciamos estado de calamidad pero no nos detendremos aquí: la Municipalidad presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra personas desconocidas. Los responsables de este delito deben ser severamente castigados", añadió el alcalde.



Por su parte, el presidente de Cerdeña, Christian Solinas, le pidió a Protección Civil Nacional que fortalezca la flota aérea para luchar contra el fuego y adelantó la pre-alarma para la activación del mecanismo europeo de protección civil.