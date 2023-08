Trump se declaró inocente de cargos agregados en caso de documentos clasificados

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente el viernes de los nuevos cargos relacionados con el manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca, según se desprende de una presentación judicial.Trump también renunció a su derecho a estar presente en el tribunal para su comparecencia por los tres cargos adicionales el 10 de agosto.La acción se produjo un día después de que compareciera ante un tribunal federal en Washington y se declarara inocente de cuatro cargos presentados en una investigación separada que alegaba que Trump organizó un complot ilegal para tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020.Los nuevos cargos contra Trump incluyen una nueva acusación de retención ilegal de información de defensa nacional y otros dos por obstrucción a la justicia. Su asistente Walt Nauta también enfrenta nuevos cargos, y los fiscales añadieron a la causa penal un tercer acusado, Carlos De Oliveira, al que acusan de intentar ocultar documentos y destruir pruebas.Trump compareció ante un tribunal federal de Miami el 13 de junio para declararse inocente de 37 cargos de retener ilegalmente los documentos de seguridad nacional y de mentir a los funcionarios que trataron de recuperarlos.El ex presidente se declaró inocente y acusó al Gobierno del demócrata Joe Biden de perseguirle por motivos políticos. Calificó al fiscal especial Jack Smith, que fue nombrado por el fiscal general Merrick Garland en noviembre para dirigir las investigaciones sobre los documentos y las elecciones de 2020, de "odiador de Trump".En abril, Trump se convirtió en el primer presidente o ex presidente de Estados Unidos en enfrentar a cargos penales tras ser acusado de falsificar registros empresariales para ocultar pagos de dinero por silencio a una estrella del porno previo a las elecciones de 2016. En ese caso también se declaró inocente.El martes fue acusado por tercera vez en un tribunal federal de Washington por sus esfuerzos en anular su derrota en 2020 frente a Biden. Los fiscales del condado de Fulton, Georgia, siguen investigando los esfuerzos de Trump para revertir su derrota electoral de 2020 en ese estado y se espera que anuncien su decisión el 18 de agosto.