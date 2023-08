Colombia: Petro y el ELN inician histórico alto el fuego en busca de "paz total"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dieron comienzo formal, en un histórico acto público en Bogotá, a una tregua de seis meses entre el Estado y esa guerrilla de izquierda, con vistas a poner fin a uno de los conflictos armados más antiguos del mundo.Luego de ocho meses de negociaciones en Venezuela, México y Cuba, el presidente Petro y los líderes del ELN tienen previsto, además, instalar públicamente un llamado Comité Nacional de Participación (CNP) para garantizar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de paz, a través de más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes.El evento, en un centro de convenciones de Bogotá, marcará la primera vez que miembros del comando central del ELN participan en un acto de estas características en Colombia junto al Gobierno desde la conformación del grupo en 1964, pocos años después del triunfo de la revolución comunista en Cuba.Petro, el jefe del ELN, Pablo Beltrán, y otros comandantes guerrilleros, como Aureliano Carbonell, arribaron al lugar del acto, en que se espera se consagre una tregua de 180 días, desde hoy hasta el 29 de enero de 2024, acordada en junio en Cuba y se anuncien los integrantes del CNP, cuya creación era un reclamo histórico del ELN."Estamos llenos de optimismo", dijo en el lugar a la prensa el canciller colombiano, Álvaro Leyva.El acercamiento se inscribe en los esfuerzos de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, de cerrar todos los conflictos armados del país, siguiendo una estrategia de "paz total" que fue una de sus promesas de campaña antes de ganar las elecciones en junio de 2022 y asumir el poder en agosto del año pasado.“Ya no se trata de lograr un acuerdo entre un grupo armado y el Estado, que también está armado, pues no es entre armados como se construye la paz. El acuerdo debe ser entre el armado y la sociedad desarmada”, dijo Petro esta semana en un acto.En declaraciones a periodistas a su llegada al sitio del evento, Carbonell dijo que el ELN continuará durante el alto el fuego con sus actividades de financiamiento mientras busca soluciones a ese problema, aunque desistió especificar si esto abarcaba acciones ilícitas, como el secuestro y la extorsión.Además del CNP, hoy entra en funcionamiento el Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MMV), encargado de vigilar el cumplimiento del cese y que debe emitir informes mensuales que ayuden a que las partes decidan si prolongan o suspenden la tregua.El mecanismo estará integrado por el general Gerardo Benavides, cabeza del Comando Conjunto de Transición, y la coronel Lurangeli Franco; delegados de Oficina del Alto Comisionado para la Paz; jefes del ELN, miembros de la Conferencia Episcopal y funcionarios la Misión de Verificación de la ONU.El delegado del Gobierno en la mesa de paz José Félix Lafaurie dijo hoy al diario El Tiempo que la confirmación de un incidente armado no significará necesariamente el fin del cese del fuego, ya que primero deberá ser evaluado y esto podría llevar tiempo."No se puede decir que cualquier incidente acaba al cese del fuego, además las evaluaciones serán periódicas", señaló.El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer por unanimidad la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, que hasta ahora supervisaba solo el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado y la otra gran guerrilla del país, las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).La comandancia del ELN ha ratificado su compromiso de respetar el cese del fuego, aunque advirtió a sus hombres que deben estar atentos a eventuales agresiones y los instruyó en los procedimientos en caso de ataques o hechos que pongan en riesgo la tregua.“Mañana comienza un cese del fuego de seis meses y se instala un gran comité de cerca de 90 miembros que buscará la participación de la gente en el proceso de paz”, afirmó ayer Beltrán en declaraciones a W Radio en Bogotá, después de haber estado 31 años fuera de la capital.

Los objetivos del ELN, según un manifiesto de 1965, son la toma del poder para establecer un estado socialista, reforma agraria, desarrollo económico, plan de vivienda, sistema popular de crédito, plan vial, reforma educativa, incorporación indígena, libertad de pensamiento y culto, política exterior independiente y un ejército popular.El grupo, que en los últimos 30 años ha negociado con siete mandatarios colombianos, ha cometido múltiples atentados contra policías, militares y civiles, matanzas y secuestros, y es acusado de narcotráfico. Fue declarado "organización terrorista" por los Gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Canadá y por la Unión Europea (UE).