Miss Venezuela y candidata a Miss Mundo murió en un accidente de tránsito

La Miss Venezuela, Ariana Viera, murió trágicamente en un accidente automovilístico. La madre de la modelo, Vivian Ochoa, fue quien confirmó que su hija perdió la vida en Orlando, Florida, a los 26 años mientras conducía.



Ochoa confirmó que su hija manejaba su vehículo muy cansada, pues ella regresaba a su casa luego de cumplir con una serie de compromisos de trabajo. Por lo que, el agotamiento hizo que se durmiera.



“Se quedó dormida mi niña, estaba muy cansada”, reveló la madre de la Miss Venezuela a Telemundo y detalló que el vehículo que conducía Ariana se estrelló contra un camión.



“La revivieron y le dio un infarto, pero la volvieron a revivir. Cuando la iban a llevar a cuidados intensivos para traumas, ya ahí quedó”, agregó Ochoa entre lágrimas.



Vivian también resaltó que una de las cosas que más extrañará de su hija es que no podrá volver a conversar con ella y abrazarla, pues era su consuelo y la persona más cercana con la que compartía



“Ariana siempre fue mi apoyo, mi amiga, mi talón de Aquiles. Ayudó a demasiadas personas, dejaba de hacer lo que fuera para ayudar o escuchar a alguien”, señaló.



Además, lamentó que el padre de la candidata al Miss Mundo 2023, quien vive en Perú, no pudiera viajar, debido a que solicitó una visa humanitaria para poder ingresar a los Estados Unidos y acompañar a su familia tras esta pérdida.



Sin embargo, no pudo despedirse de su hija, ya que la visa le entregaron un día después de que se realizara el funeral. “Lamentablemente, su papá no está aquí para decir lo mismo que digo yo porque la amamos desde el día uno”, dijo su madre.



Tenía una carrera prometedora

Según El Diario libre de República Dominicana, Ariana, además de ser modelo e influencer, también era empresaria y agente inmobiliaria.



La joven de 26 años se desempeñaba como CEO de Full House Cleaning, empresa familiar que se dedicaba a ofrecer servicios de limpieza para casas. Su cuenta oficial en Instagram tenía más de 10 mil seguidores, donde compartía con sus seguidores fotografías y videos de su vida cotidiana y su trabajo.



“Ayudó a muchas personas. Siempre estaba dispuesta a ayudar y escuchar, incluso a personas que no conocía. Siempre estuvo allí para sus amigos, hermanos y madre”, relató su madre en la entrevista con Telemundo31.



La Miss Venezuela se estaba preparando para hacer un viaje a Punta Cana, República Dominicana, y así participar en el certamen de belleza Miss América Latina 2023. Luego de esto iba a realizar su debut en un desfile de modas en Nueva York.



Un video que causó polémica

Hace un par de meses, en mayo de este año, Ariana había compartido un video en Instagram, el cual muchos lo tomaron con un humor, pero tras las noticias de su trágica muerte hizo que muchos lo interpretaran como una señal.



El clip muestra a Viera “alistándose” para su futuro entierro. ‘’Grabándome para mi futuro funeral porque siempre soy yo quien toma los videos, nadie me los toma a mí'’, escribió la modelo.



Ella había subido dicha publicación siguiendo una tendencia de las redes, en la que millones de personas en todo el mundo hacen montajes de sí mismos luciendo bien y actuando cómo si alguien les estuviera grabando.



‘’Cómo me reí haciendo esto. Feeling chistocita today’', fue la descripción que acompañó al video.