Increíbles imágenes muestran ovnis sobre una región de Estados Unidos

?? | LO ÚLTIMO: Inquietante video en Nevada, Estados Unidos; que ha salido a la luz este 29 de julio de 2023. pic.twitter.com/esAe55kFWs — UHN Plus (@UHN_Plus) July 30, 2023

Una persona captó el momento exacto en el que pasaba un grupo de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) sobre una zona del estado de Nevada en los Estados Unidos, lo cual dejó estupefactos a los presentes que no supieron que decir ante tal acontecimiento.El video del mencionado avistamiento se publicó el pasado sábado 29 de julio, y el hecho sucedió a una distancia muy cercana de quienes vieron en persona al grupo de naves, y pudieron grabar con buena definición y acercamiento, ya que los objetos pasaron a una velocidad moderada.Lo impactante de este video es la nitidez de las imágenes, no solo por calidad de grabación, sino también por la velocidad a la que fueron captados, como si estuvieran realizando alguna exploración y como si nos encontráramos viendo pasar aviones comerciales a una velocidad muy palpable.Al inicio del video se ven tres objetos planos y circulares, como si fueran platos o platillos voladores que van en una formación triangular, y con los acercamientos y alejamientos que realizaba quien estaba tomando el video, se pudieron ver claramente a estos objetos.Incluso se puede apreciar a lo lejos, que al parecer está pasando detrás y lejano a ellos, un avión que produce un sonido, mientras que los ovnis al parecer no generaban algún ruido al inicio y al pasar frente a la cámara que grababa se alcanza a escuchar como un zumbido o sonido sónico.Hasta el momento no se ha dado ninguna declaración, negando o aceptando el hecho, por parte de las autoridades competentes, quienes tendrían que explicar lo que sucedió.