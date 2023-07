Científicos usan muñecas Barbies para investigaciones espaciales

Barbie versus el regolito de la Luna

Barbies para combatir el polvo lunar: detalles de las investigaciones

La película de Barbie renueva la fama de la muñeca de Mattel y su nombre parece estar en todas partes. La investigación de un equipo de la Universidad Estatal de Washington (WSU), Estados Unidos, así lo confirma. Naturalmente, no la usan para jugar. Según contaron en un comunicado, las muñecas sirven para diseñar soluciones que ayuden a los astronautas a lidiar con el polvo lunar.El estudio es cortesía del Laboratorio de Propiedades del Hidrógeno e Investigación Energética, que se conoce como “Hyper” en la mencionada institución estadounidense. El conejillo de Indias es una típica Barbie, que en este caso se llama Rosie.En el video que divulgaron los investigadores vemos a la muñeca, que lleva puesto un traje especial y su pequeño casco. En las pruebas la rocían con regolito (polvillo de rocas y otros minerales) que es abundante en la Luna y ha sido un verdadero estorbo para todos los astronautas que pisaron su superficie.Tal como explicaron los especialistas, el polvo lunar es uno de los grandes retos que enfrentan los viajeros en el satélite de la Tierra. Arruina los trajes y las lentes, obstruye el instrumental, e incluso se identificaron afecciones de salud que derivan de ese material. Con las misiones Artemis en curso (que prevén el regreso de la humanidad a la Luna esta misma década), idear soluciones para ese inconveniente es un paso relevante.La iniciativa de la WSU comenzó en 2021, en el marco de una convocatoria el Instituto Nacional Aeroespacial de Estados Unidos para idear tecnologías de mitigación del polvo lunar.Específicamente, los científicos de Hyper apuestan por el nitrógeno líquido para la tarea de “limpieza”. “Al verterlo en el suelo después de realizar experimentos, los estudiantes se dieron cuenta de la falta de polvo y suciedad en los lugares donde se acumulaba”, explicaron.El equipo de la WSU elaboró una propuesta que fue premiada por la NASA. La tecnología que emplean se basa en el denominado efecto Leidenfrost, que describe cómo un líquido que toca una superficie caliente se desliza sobre su vapor antes de evaporarse, tal como reseña el sitio Xataka.“En el trabajo el equipo demostró su tecnología que usa el efecto Leidenfrost para limpiar los trajes espaciales. Si se rocía nitrógeno líquido muy frío sobre un material caliente cubierto de polvo, las partículas se acumulan y flotan en el vapor del nitrógeno”, dilucidaron.El rol de la muñeca Barbie no es trivial. Con un traje a escala 1/6, en las pruebas de laboratorio fue expuesta a cenizas del Monte St. Helens, un volcán cónico en Washington que arroja un material análogo al regolito lunar. Luego, al ser rociada con nitrógeno líquido en 360 grados, se apreciaron los resultados mencionados.Un detalle de color: la bautizaron Rosie en honor a Rosie the Riveter, un ícono cultura en Estados Unidos que representa a las mujeres que trabajaron en fábricas durante la Segunda Guerra Mundial produciendo suministros bélicos.En un paper publicado este año, los integrantes del laboratorio Hyper de WSU detallaron que en esta instancia investigan las “complejas interacciones” entre las partículas de polvo lunar y el nitrógeno. Tal como indicamos, estos avances resultan fundamentales conforme la carrera espacial acelera y Estados Unidos prevé regresar a la Luna en el 2025.